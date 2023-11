Tagesspiegel Plus „Fanal gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit“ : Ein Besuch im Raum der Stille am Brandenburger Tor in Berlin

Nicht viele Menschen wissen, dass es im Brandenburger Tor einen stillen Ort zum Nachdenken gibt. 60 Ehrenamtliche sorgen dafür, dass er täglich geöffnet ist. Weitere Helfer werden gesucht.