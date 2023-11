„Raum für Beteiligung“ Das neue Büro für Bürgerbeteiligung im Berliner Südwesten wird im Dezember eingeweiht

Jetzt hat die neue „Bezirkliche Anlaufstelle Bürgerbeteiligung“ eine feste Adresse: In der Potsdamer Straße 50 in Zehlendorf-Mitte werden drei hauptamtliche Beteiligungsfachfrauen ihren Sitz haben. Sie werden sich um mehr Transparenz des Verwaltungshandelns, Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger bei Bauprojekten, viel Beratung auch für die Bezirksverwaltung, die bezirkliche Vorhabenliste und Beteiligungswünsche aus der Bevölkerung kümmern. Im Sommer war der Auftrag, die Anlaufstelle zu betreiben, an die Firmen „die raumplaner“ und „Intep“ vergeben worden.

Die Anlaufstelle hat nicht nur eine Bleibe, sie hat auch einen neuen Namen – fortan wird sie „Raum für Beteiligung“ heißen. Am Nikolaustag, 6. Dezember, wird zwischen 15 und 19 Uhr feierlich Eröffnung gefeiert. „Offenes Kommen und Gehen“ seien geplant, heißt es in der Einladung. Es ist eine erste Chance, die Ansprechpartnerinnen, die Beteiligungsmöglichkeiten und die neuen bezirklichen Leitlinien für Beteiligung kennenzulernen.

Bürgerbeteiligung hat eine neue Adresse: Im Ladenlokal der Potsdamer Straße 50 werden künftig drei Mitarbeiterinnen ihre Schreibtische haben. © Boris Buchholz

Im neuen Fraktions-Newsletter der SPD sagt Beteiligungsstadträtin Carolina Böhm: „Wir möchten klar und deutlich vermitteln: Politik geschieht nicht abgehoben, sondern ist ein interaktiver Prozess.“ Die Website des „Raums für Beteiligung“ ist unter der Adresse sz-beteiligt.de zu finden.

Lesen Sie jetzt mehr aus Berlins Südwesten

Den Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf, den schon mehr als 31.000 Haushalte abonniert haben, gibt es kostenlos und einmal pro Woche hier: tagesspiegel.de/bezirke. Und hier die weiteren Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe finden.

Hass auf Juden: Die Hamas hat den Historiker Alex Danzig entführt. Im „Haus der Wannsee-Konferenz” bat Sohn Yuval um Unterstützung, damit sein Vater nach Hause kommt

Im „Haus der Wannsee-Konferenz” bat Sohn Yuval um Unterstützung, damit sein Vater nach Hause kommt Der 9. November im Südwesten: Zwei Gedenkveranstaltungen am Abend

Zwei Gedenkveranstaltungen am Abend „Alle von uns haben eine Psyche, alle von uns können psychisch krank werden”: In Düppel wurde Richtfest für die neue Klinik für seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter gefeiert – Schirmherrin Sonja Koppitz im Interview

In Düppel wurde Richtfest für die neue Klinik für seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter gefeiert – Schirmherrin Sonja Koppitz im Interview Benjamin Franklin 2050: Die Planungen für den Ausbau des Klinikums beginnen

Die Planungen für den Ausbau des Klinikums beginnen Das Bezirksamt bittet: Füttern Sie keine Wildschweine

Wohnen wie in der Innenstadt: Höchste Mietpreise im Südwesten

FU-Tierärztin ist „Professorin des Jahres 2023“: Bundesweite Ehrung für Sonja Bröer

Bundesweite Ehrung für Sonja Bröer Pfaueninsel wird zur Artenschutz-Arche: Neues Projekt rettet bedrohte Wildpflanzen

Neues Projekt rettet bedrohte Wildpflanzen Kulturlandschaft Wannsee gefährdet? Streit um Bebauung des Wannsee-Ufers

Von Comic bis Kafka: Literaturfest von und für Kinder und Jugendliche

Das Zeug zur Kult-Theaterserie: Premiere von „Großes Machnow, kleines Machnow”

Kunstwochenende: Offene Ateliers in Steglitz-Zehlendorf

Lichterfelde: Friedensandacht mit Eberhard Diepgen

Bedroht und zerstört: Vortrag zum architektonischen Erbe der Ukraine

Vier Turnhallen werden zu „Winterspielplätzen”: Bewegungsangebot für Kinder bis sechs Jahren startet wieder

Bewegungsangebot für Kinder bis sechs Jahren startet wieder Gute Nachrichten und Genuss für Gaumen und Verstand: Die Ingeborg-Drewitz-Bibliothek hat wieder ein Bücherei-Café!

Unsere Bezirksnewsletter kommen auf insgesamt über 285.000 Abos. Suchen Sie sich Ihren Bezirk raus! Kostenlos und unkompliziert unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie.