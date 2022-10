Raves im ehemaligen ICC in Berlin? Neue Pläne für das alte Congress Centrum

Noch weiter als Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) geht der Wirtschaftsstudent Alexander Seliger aus Charlottenburg-Wilmersdorf bei der Idee, das frühere Internationale Congress Centrum (ICC) künftig auch für die Clubszene zu nutzen.

Der Senator hat angeregt, nach einer Sanierung des Baudenkmals einen Musikclub im Keller anzusiedeln, damit auch nachts etwas los ist (wir berichteten auf Tagesspiegel Plus). Seliger schlägt sogar vor, das ganze ICC zum „International Club Center“ zu machen.

Ein Kurzkonzept sandte der Student jetzt dem Tagesspiegel. Er habe es auch der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), Stephan Schwarz und anderen Senatsmitgliedern geschickt, sagt er.

Als seinen Traum nennt Seliger einen „einzigartigen Ort, an dem Feiernde mit wenigen Schritten in eine andere musikalische Welt eintauchen können“ und „der Geist unserer Stadt durch verschiedene Clubs von Techno bis Hip-Hop gelebt wird“. So könne das ICC wieder ein „zentraler Ort des Zusammentreffens von Menschen jeglicher Kulturen“ werden.

Alle bisher diskutierten Konzepte „benötigen weitere Zuschüsse“, schreibt Seliger. Dagegen sei sein Ziel eine profitable und „selbsttragende“ Nutzung, die auch Arbeitsplätze schaffe. Als Förderer könnten „die internationale Musikindustrie, die Veranstaltungsbranche und/oder gegebenenfalls Sponsoren“ gewonnen werden. Die Clubszene sei ein „wesentlicher Teil der Anziehungskraft Berlins“, leide aber unter Lärmbeschwerden von Anwohnenden, Gentrifizierung und Verdrängung.

Die Messe Berlin würde ein internationales „Alleinstellungsmerkmal“ erhalten, wenn Ausstellende und Besucher:innen nach einem Messebesuch gleich nebenan feiern könnten, findet Seliger. Als Verbindungsweg sei die Brücke über dem Messedamm ideal, es müsste aber noch weitere Eingänge geben.

Der Fußgängertunnel eigne sich für Techno-Raves

In den vorhandenen Konzertsälen könnten auch wieder Musiker:innen live auftreten, findet Seliger. Auf der Dachterrasse sei eine Bar oder Open-Air-Tanzfläche möglich. Der nahe Busbahnhof ermögliche es, die „Anreise von Partygängern aus dem ganzen Land und Europa effektiv und bequem zu organisieren“.

Der Fußgängertunnel zwischen dem ICC, dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und dem S-Bahnhof Messe Nord/ICC eigne sich besonders für Techno-Raves.

Zwei Interessenten für künstlerische und musikalische Nutzungen gibt es bereits. Das wurde bekannt, als Wirtschaftssenator Schwarz und die Charlottenburg-Wilmersdorfer Bürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne) das ICC vor wenigen Tagen besuchten. Die Künstlergruppe Dixons, bekannt durch das Street-Art-Projekt „The Haus“, will das Parkhaus als Bar, mit Urban Gardening und mit Ausstellungen digitaler Kunst bespielen. Und die international erfolgreiche Breakdance-Formation Flying Steps möchte im Gebäude eine zweite Tanzschule eröffnen. Mehr dazu können Sie auf T+ lesen.

Seliger durfte an dem Rundgang durchs ICC teilnehmen. Erste eigene Erfahrungen als Unternehmer machte der 19-Jährige während seiner Schulzeit, indem er zusammen mit einem Freund eine Modemarke gründete. Danach absolvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Jugendarbeit der evangelischen Halensee-Gemeinde.

