„Rechtliche Debatte auf hohem Niveau“ Dieser Berliner Bezirkspolitiker vertrat die SPD im Streit ums Wahlchaos in Karlsruhe

Für jeden Juristen ist es bestimmt etwas Besonderes, an einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe teilnehmen zu können. Das gehört nicht zu den alltäglichen Erfahrungen. Der Sozialdemokrat Stefan Böltes, seit 2016 Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg, konnte in der vergangenen Woche als Beteiligter hinter seinem Namensschild an einem Tisch im Gerichtssaal Platz nehmen, als der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts nach dem Chaos am Wahltag 2021 über eine Wiederholung der Bundestagswahl mündlich verhandelte.