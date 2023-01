Reichsbürger, Burschenschaft Gothia, AfD „Steglitz-Zehlendorf ist ein Hotspot der Neuen Rechten“

Der versuchte Umsturz der Bundesregierung durch eine Reichsbürger-Terrorgruppe brachte die Bezirksgruppe Süd-West der „Omas gegen rechts“ zum Handeln: Ende Januar hatten die Omas Experten und Öffentlichkeit zur Veranstaltung „Rechtsextremismus in Steglitz–Zehlendorf“ in die Gemeinde Dahlem geladen. Michael Sulies von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus fand dort vor 140 Menschen klare Worte: „Steglitz–Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf, beide Bezirke stellen einen der Hotspots der Neuen Rechten in der Bundesrepublik dar.“

