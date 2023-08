Rückbau unwahrscheinlich Umstrittene Berliner Geflüchtetenunterkunft bleibt wohl dauerhaft stehen

Die umstrittene Geflüchtetenunterkunft am Schlosspark Schönhausen in Berlin-Pankow wird wohl dauerhaft stehen bleiben. Zwar sieht das Sonderbaurecht nach Paragraf 246 des Baugesetzbuches eine „Rückbauverpflichtung“ vor. Doch dass die beiden L-förmigen Gebäude nach Ablauf der geplanten mindestens fünfjährigen Nutzung tatsächlich wieder abgerissen werden, ist kaum zu erwarten. Stattdessen könnten sie dauerhaft als reguläre Wohnhäuser genutzt werden – so wie ursprünglich einmal angedacht.