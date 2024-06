Rückschlag für Heidekrautbahn Dieses ICE-Projekt steht dem Wiederaufbau im Weg

Die Anbindung der Heidekrautbahn an den Berliner Fernbahnhof und ÖPNV-Knoten Gesundbrunnen ist aktuell unwahrscheinlich. Das hat Brandenburgs Infrastrukturminister Rainer Genilke (CDU) mitgeteilt. Zwar bleibe „die Durchbindung der Heidekrautbahn nach Berlin Gesundbrunnen“ weiter „gemeinsames Ziel beider Länder Berlin und Brandenburg“, erklärte Genilke im mit dem Berliner Senat abgestimmten Schreiben an den Bezirk Pankow.

Doch die sogenannte „Nordbahn“ zwischen den Bahnhöfen Wilhelmsruh und Gesundbrunnen könnte demnach an hohen zu erwartenden Kosten, Platzmangel und der bisher fehlenden Finanzierung scheitern.

Die Heidekrautbahn ins nördliche Berliner Umland wurde 1983 endgültig stillgelegt und soll nun reaktiviert werden. Dies ist in zwei Schritten geplant. Zunächst soll die Strecke zwischen Basdorf und dem S-Bahnhof Wilhelmsruh hergerichtet werden – nach Angaben der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) ist Ende 2025 das Ziel dafür. Ab 2030 könnte der Abschnitt zwischen Wilhelmsruh und Gesundbrunnen folgen.

Bisher herrscht lediglich für den Abschnitt Wilhelmsruh bis zur Hertzstraße Baurecht. Dort soll für etwa vier Millionen Euro östlich des S-Bahnhofs die neue vorübergehende Heidekrautbahn-Endstation entstehen.

Ob dereinst auch noch der Bahnhof Gesundbrunnen dazukommt, wird aber immer fraglicher. Die Durchbindung an den ICE- und Ringbahn-Halt ist aktuell unsicher. Die erste Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) für diesen Abschnitt sei durchgefallen, bestätigte Detlev Bröcker unlängst, der Chef der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB). „Das würde bedeuten, dass wir in Wilhelmsruh enden – was wir nicht wollen und was auch Berlin und Brandenburg nicht wollen.“ Allerdings sei es „eine vorläufige, noch keine abschließende“ NKU. Unklar ist, ob das derzeit entstehende ICE-Ausbesserungswerk Schönholz positive Auswirkungen auf die Abschluss-Betrachtung haben könnte.

Offenbar ist das nicht der Fall - ganz im Gegenteil. Es lasse sich bereits abschätzen, dass eine Reaktivierung der Heidekrautbahn „mit einem hohen Aufwand verbunden sein wird, da sich die technischen und planerischen Anforderungen an den Bau und den Betrieb (...) deutlich verändert haben“, erklärte Brandenburgs Minister Genilke.

So würden „erhöhte Anforderungen an den Lärmschutz“ und gewachsene „erforderliche Gleisabstände“ einen „veränderten räumlichen Eingriff“ nötig machen. Und auf der dicht besiedelten Strecke zwischen Wilhelmsruh und Gesundbrunnen ist dafür offenbar nicht genug Platz.

Derzeit würden zwar „potentielle Varianten noch geprüft und wirtschaftlich bewertet“, so Genilke weiter. Die Krux dabei: Der Abschnitt nach Gesundbrunnen wird bisher nicht als Reaktivierung gewertet wie die restliche Stammstrecke, sondern als Neubau. An den gelten höhere Anforderungen.

Pikant dabei: Schuld an dieser Einstufung ist wohl ausgerechnet ein Projekt der Deutschen Bahn. Denn die erwähnte ICE-Abstellanlage Schönholz soll laut Genilke das „letzte vorhandene durchgehende Hauptgleis der Nordbahn“ als Einfahrgleis nutzen. Dies könnte die Durchbindung der Heidekrautbahn verhindern und damit dem Wunsch der der konkurrierenden NEB in die Quere kommen - weil sie dann völlig neue Gleise bräuchte, für die kein Platz mehr übrig ist.

Sollte die finale NKU negativ ausfallen, sind laut Genilke den Ländern Berlin und Brandenburg die Hände gebunden. Dann „wäre hier in Verbindung mit den Ausbauplänen für den Fernverkehr im Knoten Berlin direkt der Bund gefragt“. Allerdings sei diese Strecke bisher im „Bedarfsplan Schiene“ nicht konkret verankert, „sodass eine konkrete Finanzierungsperspektive derzeit nicht erkennbar ist“.

Die Pankower Bezirksverordnetenversammlung (BVV) forderte unlängst per Beschluss, die Heidekrautbahn nicht nur zwischen Wilhelmsruh und Basdorf zu reaktiveren - sondern bis Gesundbrunnen. Dies sei insbesondere für Pendler aus dem Umland wichtig.

Laut Genilke wollen sich beide Bundesländer nun „unabhängig von den Ergebnissen zur Durchbindung der Stammstrecke Heidekrautbahn“ mit dem Bundesverkehrsministerium „zu weiteren Gesprächen“ zusammensetzen, „um eine gesamthafte Lösung abzustimmen und den Wiederaufbau der Nordbahn gesamthaft zu betrachten“. Laut der Deutschen Bahn ist das Ziel von Berlin und Brandenburg dabei, „das Ausbauprojekt Nordbahn in Abstimmung mit dem Bund als Reaktivierung einzuordnen“.

