Saisonstart im Berliner Open-Air-Kino „Unsere Filme in der Altstadt - unser Staaken in den 70ern“

Vorhang auf für das Berliner Open-Air-Kino in der Altstadt Spandau! Zum Saisonstart spricht die Chefin, Julia Colm, im neuen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau über viel mehr als Filme. Im Interview geht es um Mücken und die Maulbeerallee in Staaken, um Elvis Presley und 265 Plastikstühle, um ein abgebranntes Parkhaus und Taucher, um Hitze und Heerstraße Nord. Denn als alles in der Berliner Großsiedlung in den 70ern begann, rannte das kleine Mädchen Julia durch die mächtigen Neubauschluchten. Ihre Erinnerungen sind pointiert wie ein guter Dokumentarfilm.

Liebe Frau Colm, die Kinosaison beginnt in der Altstadt. Aber diese Hitze!

Och, nö, gar nicht! Wir sind ein Open-Air-Kino. Wir spielen in der Dunkelheit, was hochstehende Sonne ausschließt, sonst sieht man ja nix auf der Leinwand. Deshalb spielen wir zum Auftakt im Hochsommer erst um 21.45 Uhr und rutschen bis zum Herbst mit den Anfangszeiten immer etwas nach vorn.

Mückenspray?

Erfahrene Kino-Gänger bringen es mit, andere stupsen uns im Kino an: Wir haben immer ein Fläschchen griffbereit.

Erfrischendes?

Eis. Und kalten Wein, kaltes Bier, kalten Sekt, mittelwarmes Popcorn und heiße Suppe, wenn es dann doch mal kalt wird. Die koche ich selbst. Jungen Lauch, Zucchini, Kürbis, je nach marktfrischer Angebotslage oder was mein Staakener Garten so hergibt. 4,50 Euro kostet die Terrine. Wer mag, bekommt auch Wiener.

Julia Colm vom Open-Air-Kino Spandau. © Stefanie Marcus

Harte Bierbänke?

Nein, 265 Plastik-Stühlchen mit fester Platzvergabe. Das haben wir durch Corona schätzen gelernt. Bei freier Platzvergabe und dem Prinzip first come, first sit wird alles Stunden vorher mit Decken und Taschen blockiert. Mit festen Sitzplätzen kommt viel mehr Ruhe in den Kinobetrieb.

Decken?

Na klar, Decken und Kissen – übrigens für 50 Cent das Stück. Das machen wir nicht aus purer Gier, sondern um damit die Kosten für die Waschmaschine reinzuholen. Und wer mag, kann auch prall gefüllte Wärmeflaschen leihen.

Wer kommt zu Ihnen in die Altstadt?

Nicht nur Spandauerinnen und Spandauer, sondern auch viele aus dem Westen: also Havelland, Falkensee, Bundesrepublikaner, die der Bonn-Umzug einst in die Nachbarschaft gezogen hat. Und weil so ein Cineplex nicht jedermanns Sache ist, kommen viele Kinoliebhaber aus Reinickendorf, Potsdam und Charlottenburg. Seitdem das Open-Air-Kino vor dem Schloss Charlottenburg Geschichte ist, fahren viele zu uns in die Altstadt. Macht uns schon stolz.

Blick vom Rathausturm auf die Altstadt Spandau: geradezu das Open-Air-Kino im Innenhof hinter der Bücherei. © André Görke

Für Neugierige und Neulinge: Wo muss man hin?

Vom Rathaus in die Altstadt, dann links in den Innenhof zwischen Bücherei und Volkshochschule. Oder wie alte Spandauer sagen: „VHS!? Sie meinen den Hof der alten Post!“

Drei schnelle Tipps?

Gern. ‚Elvis‘ am 15. Juli. Mit ganz viel Musik vom King, aber kein fröhliches Musical, sondern eher eine mitreißende Biografie, an deren bitterem Ende alle im Kino die Taschentücher zücken. Es geht um den jungen Elvis, der in den schwarzen Armensiedlungen der USA aufwächst und von seinem Coach, Mentor, Manager ausgenutzt und verheizt wird.

Das Open-Air-Kino und dahinter der Rathausturm. © Mikropolis-Film/Open Air Kino Spandau

Was läuft zum Kino-Auftakt?

Was Lustiges! ,Die Rumba-Therapie‘. Eine sehr absurde, französische Komödie über einen älteren Busfahrer, Typ Macho mit Schnauzbart und grandioser Selbstüberschätzung. Nach einem Herzinfarkt sucht er Kontakt zu seiner Tochter, die ihn nicht kennt, die aber tanzen kann. Also mogelt er sich in ihre Tanzschule, hat aber dummerweise so gar kein Feuer in den Hüften. Herrlich! Am 30. Juni, 21.45 Uhr.

Noch ein dritter Tipp?

„Rex Gildo – der letzte Tanz“. Ein Film über den Frauenschwarm der 50 und 60er Jahren, der aber nun mal schwul war, was damals ja keiner wissen durfte.

Tickets und Programm Am Freitag, 30. Juni, 21.45 Uhr, geht es los im Altstadt-Kino. Karten, Programm, Pipapo: www.openairkino-spandau.de/spielplan

Was kostet der Kino-Spaß in der Altstadt?

Zehn Euro kosten die normalen Tickets und zwei Euro mehr sind‘s bei Überlänge wie bei ‚Elvis‘ oder ‚Rausch der Tiefe‘, das wäre mein vierter Tipp: Ein Meisterwerk, wahnsinnig guter Film, 35 Jahre alt, ein Film über zwei Tiefseetaucher ohne Flaschen – einer ist der junge Jean Reno. Wir haben den Film in den 80ern über vier Jahre in Stuttgart gezeigt. Insgesamt kamen 50.000 Leute aus dem ganzen Land angereist. Der Film war und ist eine echte Attraktion.

Die Kino-Familie aus Staaken: Julia und Roman Colm. © Stefanie Marcus

Sie machen seit 30 Jahren Kino, Ihr Mann Roman stammt aus einer Kinofamilie. Die Kurz-Vita?

Stuttgart, Heilbronn, Filmpalast in Frankfurt am Main: Die Familie ist seit fast 100 Jahren in der Kinoszene unterwegs. Schon der Großvater war Kapellmeister eines Stummfilmkinos in den 20ern und hat diese Leidenschaft immer weitergereicht. Jetzt sind wir in Spandau im 20. Jahr.

Jubiläum!

2004 haben wir mit dem Open-Air-Kino hier in Spandau begonnen, ein Jahr zuvor mit dem Kinobetrieb im Kulturhaus, gleich gegenüber in der Altstadt.

Sind Sie eigentlich richtige Spandauerin?

Ja, konfirmiert in St. Nikolai, Abi auf dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Und ich gehöre zu einem der ersten Jahrgänge der Christian-Morgenstern-Grundschule. Das war eine ganze andere Welt damals. Die Großsiedlung Heerstraße Nord war ganz neu.

Rosen vor Häuserriesen. Die neue Siedlung in den 60ern. © Glaser

Das neue Gemeinwesenzentrum Heerstraße-Nord, 1979. Im Vordergrund das Haus mit Kapelle. © von Waidthausen

Kita Pillnitzer Weg 6 © Tsp

Erzählen Sie mal: Wie sah’s damals in Staaken aus?

Meine Eltern stammen aus Charlottenburg, dort wurde ich auch geboren. Mein Vater mochte die Natur, den Weitblick und baute ein Haus in Staaken. Ich erinnere mich an Flieder, Brombeersträucher und Wildnis bis zur Heerstraße. Das war eine ganz andere, abgelegene Gegend.

Maulbeerallee, Obstallee – schon die Namen der Straßen zeigen, wie ländlich es dort mal war.

Dann entstand die Großsiedlung. Hier lebten sehr viele Familien, die im öffentlichen Dienst oder bei der Rentenversicherung gearbeitet haben und der Enge der Stadt entflohen sind: Hier hatten sie moderne Wohnungen im Grünen statt Etagen-WC und Kohleöfen im Altbau. Ich komme aus einer Architektenfamilie und bin kein Feind von Hochhäusern. Die Siedlung ist eigentlich luftig, sonnig, hat eine gute Infrastruktur.

Gut sichtbar von ganz oben, wie eng Einfamilienhäuser und Siedlung nebeneinander liegen. © Kai-Uwe Heinrich TSP

Blick in die Innenhöfe der luftigen Großsiedlung. © Kai-Uwe Heinrich TSP

Kindheitserinnerungen an die Anfänge der Siedlung Heerstraße Nord?

Ich erinnere mich an einen Zooladen im ‚Einkaufszentrum‘ – so hieß das Staaken-Center damals –, an dessen Schaufenster wir uns nach der Schule die Nasen plattgedrückt haben. Spätgeborenen zur Erinnerung, warum der so interessant für uns war: Damals wurden noch echte Hunde- und Katzenbabys im Schaufenster ausgestellt.

Blick vom - ebenfalls neuen - Hahneberg auf die neue Siedlung. © Nowak

© Stark-Otto

Gab’s Eisläden, Süßigkeitenläden, so was?

Oh ja. Ich erinnere mich an einen Spielzeugladen! Ein Schlumpf kostete 2 DM. Brutal teuer. Immer lange drauf gespart. Dann war da das Eiscafé Venezia, ein knallorangefarbener Ort für erste zarte Dates. Dort gab’s das erste reale Spaghetti-Eis meines Lebens. Vorher hatte ich immer gemutmaßt, dass mich die Freunde, die die Mär von diesem Eis vom Adria-Urlaub mitgebracht hatten, veräppeln wollten.

Und Läden für Erwachsene?

Ich erinnere mich an Eduscho, mit Kaffeeausschank und den properen Damen am Tresen. Dachte lange, das seien auch Stewardessen, weil die so schicke seidige Halstücher hatten. Wir hatten ein Schallplattengeschäft hier in Staaken, das mein Taschengeldgrab war – die Single kostete 6 DM! Die Drogerie wiederum hatte einen lustigen Namen – ‚Wasservogel‘ – und ist irgendwann spurlos verschwunden. Dort habe ich heimlich den ersten Lipgloss gekauft. Dann war da noch eine elegante Parfümerie mit Kosmetiksalon für die älteren Damen der Nachbarschaft, also für die ab 30. Und wir hatten natürlich schon damals ein Sportgeschäft: Hauptlieferant meiner Judo-Anzüge.

Das Einkaufszentrum in der Mitte der Siedlung. © Kai-Uwe Heinrich TSP

Himmel, gut was los in der Siedlung! Wie sah es mit richtigen Restaurants aus?

Ja, ein rustikales Alt-Berliner Restaurant. ‚Schusterjunge‘ hieß das, glaube ich. Altes hölzernes Kneipenbuffet, offenbar aus irgendeinem Abrisskiez der Innenstadt herangekarrt. Passte so gar nicht in die moderne Architektur des Viertels. Erinnere mich an einen einzigen Besuch mit meinen Eltern – man musste Hackepeter essen und das gut finden. Die Fläche war später lange eine Videothek, jetzt ist dort ein Sushi-Laden.

Wann spielt das alles?

Ich bin 1973 eingeschult worden. Das ‚Einkaufszentrum‘ stammt von 1975, wird dann wohl in dem Jahr gewesen sein.

Heute ist die Heerstraße Nord oft eher für Probleme bekannt.

Die Großsiedlung hat sich viele Jahre später nicht gut oder gar nicht mehr entwickelt. Die Probleme begannen nach dem Mauerfall in den 90ern. Damals sind viele Familien ins Umland weggezogen und bei der Neuvermietung ist die soziale Mischung unter die Räder gekommen, worunter die Siedlung bis heute leidet. Seitdem wird das Staaken-Center von vielen in unserer Nachbarschaft gemieden. Und den Brand haben Sie ja auch mitbekommen, oder?

Haben Sie das Feuer im Parkhaus gesehen?

Wir sind auch Opfer des Feuers geworden. In dem Parkhaus stand unser 31 Jahre alter BMW-Kombi, unser Kino-Oldtimer. Wir hatten eine dieser Garagenboxen gemietet. Dass das Garagentor seit Monaten offen stand, hat einfach keinen interessiert. Jetzt ist es passiert, Feuer, alles zerstört und das Parkhaus vielleicht einsturzgefährdet. Es ist – ich muss mich zusammenreißen – ganz, ganz großer Mist.

Das Rathaus liest mit. Einen konkreten Wunsch für die Großsiedlung?

Tempo 30, Zebrastreifen und Ampeln auf der Maulbeerallee.

Was ärgert Sie an der Maulbeerallee?

Da gilt aus mir nicht erklärbaren Gründen Tempo 50 mitten im Wohngebiet. Selbst auf dem breiten Magistratsweg darf man oft nur 30 fahren. Auf der Maulbeerallee wird in der Dunkelheit gerast wie am Ku’damm, Profilierungsfahrten mit Angeberei und Krach. Die neuen Verkehrsinseln für Fußgänger werden wie bei Autorennen als belustigende Slalomkurven betrachtet, um die man herumheizen kann. Dabei leben da viele ältere Leute und Familien, die die Politik schützen sollte.

