Samba-Rhythmen aus Brasilien in Berlin „Die Energie, die sich beim Trommeln entwickelt, ist unglaublich“

Wenn Dadà Edson Marcelino da Rocha Junior – 57 Jahre alt, hellgrünes Haarband, lange Dreads – auf der brasilianischen Basstrommel Surdo den Takt vorgibt, fällt es schwer, stillzustehen. „Eins“, zählt er, hält einen Finger in die Luft und fängt an, mit zwei Holzschlegeln einen Samba-Rhythmus auf der großen Trommel, die er um die Hüften geschnallt hat, zu spielen. „Zwei“, die Repinique-Trommler:innen auf der einen Seite des Raumes setzen ein. Und „drei“, die Tamborim-Spieler:innen auf der anderen Seite des Raumes stimmen mit ein.

Surdo, Repinique, Tamborim – das sind die typischen Samba-Trommeln, mit denen beim Karneval in Rio de Janeiro auf der Straße gespielt wird, oder im Sommer auf dem Tempelhofer Feld. Dort spielt Dadà, der 1993 aus São Paulo nach Berlin gekommen ist, jedes Jahr mit einer seiner drei Trommelgruppen. Oft bleiben die Leute stehen, tanzen oder wollen gleich mit trommeln. So war es auch bei Basel im Corona-Sommer 2020. „Ich hab zu meiner Freundin gesagt: Das klingt voll krass, lass mal rübergehen“, erinnert sich der 36-jährige Basel, der aus dem Jemen nach Berlin gekommen ist.

Seit dem Sommer vor vier Jahren spielt Basel in Dadàs Samba-Perkussiongruppe „Tampores Verdes“, was „grüne Trommeln“ bedeutet, die Snare. Das ist eine zweifellige Zylindertrommel, kleiner als die Surdo und die Repinique, aber mindestens genauso laut. „Mir wurde gesagt, das sei die schwierigste Trommel“, sagt Basel und lacht. „Das macht mich ein bisschen stolz.“ Bevor er bei „Tampores Verdes“ angefangen hat, mitzumachen, hat er, wie die meisten in der Gruppe, nie getrommelt. „Ein bisschen Rhythmus- und Taktgefühl sollte man schon haben“, sagt Dadà. Aber es sei kein Muss.

Das ist einfach brasilianische Musik, das hält mich wach. Ingrid, mit 86 Jahren die älteste Trommlerin der Gruppe.

„Die Energie, die sich beim Trommeln entwickelt, ist unglaublich“, sagt Ingrid, die mit 86 Jahren die älteste Trommlerin der Gruppe ist. Sie spielt Tamborim und Agogô, ein Schlaginstrument aus zwei unterschiedlich klingenden Metallglocken, die einen klaren Gegenklang zu den Trommeln darstellen. „Das ist einfach brasilianische Musik, das hält mich wach“, schwärmt sie.

Im letzten Jahre sei sie den ganzen Karneval der Kulturen mitgelaufen, bei dem Dadàs Sambagruppen jedes Jahr auftreten, natürlich im Kostüm. „Ich fühle mich in der Gruppe sehr aufgehoben, dabei könnten das alles meine Kinder seien“, sagt Ingrid. Auch für Basel sei die Gruppe, deren Mitglieder aus der ganzen Welt kommen, mittlerweile „wie eine kleine Familie.“

Dadà und seine Frau Alexandra Schwarz-Schilling haben sich 1997 bei einer Veranstaltung im Haus der Kulturen der Welt in Berlin kennengelernt. © Dadà Edson Marcelino da Rocha Junior

Dadà spielt mit seinen Trommelgruppen nicht nur auf dem Karneval der Kulturen, sondern auch im Olympiastadion bei Fußballspielen und Sport-Events, beim Berlin Marathon oder bei Demonstrationen, zum Beispiel von Fridays for Future. Dadà sagt selbstbewusst: „Keine Band in Berlin hat mehr Auftritte als wir“. Die Rhythmen, die getrommelt werden, sind klassische brasilianische Samba-Rhythmen, Samba-Reggae, Funk, Afoxé. Einige Rhythmen habe er auf Musik-Festivals aufgeschnappt, andere „irgendwie geträumt“.

Mitmachen? Die Samba-Perkussiongruppe „Tampores Verdes“ unter Leitung von Dadà trifft sich jeden Dienstag um 18.30 Uhr im Interkulturellen Haus in Schöneberg in der Geßlerstraße 11 oder wenn es warm genug ist auf dem Tempelhofer Feld. Der genaue Standort kann bei der Gruppe erfragt werden. Mitmachen kann jede:r, der Lust auf Trommeln und brasilianische Rhythmen hat. Die Teilnahme kostet pro Termin 5 Euro. Mehr Infos gibt es auf ikhberlin.de.

Dadà macht Musik, seitdem er neun Jahre alt ist. Damals lernt er in São Paulo im Hort nach der Schule Posaune spielen, wird Teil eines Mini-Orchesters. Bald spielt auf Karneval-Paraden, in Clubs und bei Nacht-Shows. Als er 1993 mit seiner Posaune im Gepäck nach Berlin kommt, merkt er schnell, dass es in Berlin bereits viele sehr gute Blasmusiker gibt. „Also hab ich angefangen, zu trommeln“, erzählt Dadà. Er gründet seine erste Samba-Band, die „Green Igels“, die vor allem bei Demos gegen Rechts auftreten. Mehrmals fliegt er nach Brasilien, um dort die verschiedenen Samba-Trommeln zu kaufen und sie mit nach Deutschland zu bringen. „Die gab es damals nirgendwo in Berlin zu kaufen“, erzählt Dadà.

Dadà spricht viel vom Berlin der 90er und frühen 2000er-Jahre, von der Love Parade und der Weltmeisterschaft 2006. Überall war er mit einer seiner Trommelgruppen dabei, sie haben vor Clubs, in Bars, Cafés gespielt. Früher habe es noch nicht so viele Samba-Gruppen in der Stadt gegeben wie heute, gleichzeitig sei brasilianische Musik in Berlin in Mode gewesen. Mittlerweile gebe es einen regelrechten „Trommel-Hype“ in Berlin, sagt Dadà. „Überall, wo man hingeht, sind Brasilianer oder Deutsche, die brasilianische Musik spielen.“

Obwohl sich Berlin sehr verändert hat, gefällt ihm die Stadt noch immer. „Ich bin happy hier, mir geht es gut“, sagt Dadà und lacht. Seit 1993 wohnt er im besetzten Haus in der Potsdamer Straße in Schöneberg. Hier hat er auch einen Proberaum und trommelt mit seinen anderen beiden Gruppen: den „Green Igels“ und „Furiosa“. „Ich habe meinen Platz gefunden“, sagt Dadà. Dann muss er weiter proben. Es sind nur noch drei Wochen bis zum Karneval der Kulturen.