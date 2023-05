Schäfersee im Norden Berlins Was für den zweiten Bauabschnitt geplant ist

Der Schäferseepark im Ortsteil Reinickendorf ist seit eh und je ein beliebtes Ziel für Ausflügler:innen aus dem Kiez und von außerhalb. Mit der U8-Haltestelle Franz-Neumann-Platz (Am Schäfersee) ist er gut durch die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden und im Vergleich zur weniger ansehnlichen und viel befahrenen Residenzstraße ein wahres (und gartendenkmalgeschütztes) Naherholungsgebiet.

Seit Sommer 2021 wird die historische Parkanlage am Schäfersee umgestaltet (wir berichteten im Reinickendorf-Newsletter). Unter anderem ist dabei der westliche Rundweg asphaltiert und erneuert worden entstanden, die unter Denkmalschutz stehende Bibliothek am Schäfersee energetisch saniert, Bänke neu organisiert und Fahrradständer geschaffen. Der erste Bauabschnitt zwischen Bibliothek und Brienzer Straße wurde letztes Jahr fertiggestellt, nun kann es weitergehen am 10.000 Jahre alten Schäfersee.

In der nächsten Etappe ist im Schäferseepark der Bereich zwischen Haus am See und der Minigolfanlage dran. Baubeginn ist im Juli, die Fertigstellung soll im September 2024 folgen.

Nun soll auch der nordöstliche Rundweg mit den Eingangsbereichen von der Residenzstraße am Café am See sowie von der Stargardtstraße erneuert werden. Das verrät ein Blick in die öffentliche Ausschreibung des Bezirksamtes zu dem Bauvorhaben. Auch zwölf Bänke, zwei Granitbänke, 16 Fahrradständer und 18 Mastleuchten sind in diesem zweiten von insgesamt drei Bauabschnitten geplant.

Die Parkanlage am Schäfersee wird auf Grundlage des prämierten Wettbewerbserfolgs des Landschaftsarchitekturbüros Levin Monsigny umgebaut.

