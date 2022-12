Scharfkantiger Schrott unter Wasser Taucher tasten Berlins Badestrände nach Müll ab

Brrr, Lust auf einen Temperaturwechsel? Bitteschön: Die Taucher bereiten sich auf den Saisonstart 2023 in Berlin-Spandau vor. Wie jetzt?! Ja, die wollen im Frühjahr Spandaus Badestellen unter Wasser einigen und checken, ob in Havel, Kiesteich und Glienicker See fiese Steine, Schiffswracks oder rostiger Müll herumliegen, die uns beim Baden böse weh tun könnten.

Der Vertrag gilt ab 1. Februar 2023 – aufgeräumt wird ab Mai. Das geht aus ganz aktuellen Rasthauspapieren des „Facility Managements“ um Carola Brückner, SPD, hervor. Titel: „Untersuchung und Reinigung von Gewässergründen“. Darüber berichtet jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau, dessen aktuelle Ausgabe Sie unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten - in voller Länge und kostenlos.

Sechs bekannte und beliebte Badestelle in Berlin-Spandau werden 2023 untersucht: die Badestelle am Spektesee, die Strände ‚Pferdekoppel‘ und ‚Moorloch‘ am Glienicker See in Kladow, die Bürgerablage in Hakenfelde sowie die Große Badewiese in Hohengatow und die Kleine Badewiese in Alt-Gatow.

9200 Quadratmeter Seegrund werden abgetastet - so groß wie der Innenraum des Olympiastadions

Das Kürzel BSR steht also für Badestrandreinigung, was dachten Sie denn? All diese Badeorte werden Meter für Meter von Tauchern abgetastet. „Insgesamt 9200 Quadratmeter“, so die Planer. Das ist so groß wie der Innenraum des Olympiastadions.

„Die Taucheinsätze erfolgen vom Uferbereich aus bis zu 50 Meter zum Gewässer hinein.“ Maximaltiefe: drei Meter. Tiefer und weiter weg vom Ufer sind eh nur Mutige, die auch sonst gerne im Meer tauchen. Ob es wohl Korallenriffs vor Berlin-Kladow gibt?

Hier die aktuellen Themen aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Auf mehr als 270.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon. Darin bündeln wir exklusive Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Termine und Tipps. Einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

Taucher reinigen Badestrände von Kladow bis Hakenfelde

von Kladow bis Hakenfelde Weihnachtsansprache: die Pfarrerin von Siemensstadt über Krieg, Corona und Neubauviertel

über Krieg, Corona und Neubauviertel Schafe, Pfannkuchen und Nachtchöre: 11 Kirchentipps zum Fest

und Nachtchöre: 11 Kirchentipps zum Fest BSR sammelt Weihnachtsbäume ein – die Termine

ein – die Termine Melanchthonplatz : Erneuerung bis 2030? Fotos und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats

: Erneuerung bis 2030? Fotos und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats Wilhelmplatz: Umbau und neuer Name? Ideen von Lesern – und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats

Umbau und neuer Name? Ideen von Lesern – und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats Metzer Platz : Baustellennews aus der Pichelsdorfer Straße und der Zeitplan des Stadtrats (und Infos zum WC-Standort)

: Baustellennews aus der Pichelsdorfer Straße und der Zeitplan des Stadtrats (und Infos zum WC-Standort) Gefrorene Havel : der 1. Eisbrecher und Tipps der DLRG

: der 1. Eisbrecher und Tipps der DLRG BVG, Bienen und Blindenleitsysteme in Hakenfelde: Letzte Sitzung 2022 im Rathaus

in Hakenfelde: Letzte Sitzung 2022 im Rathaus Tauben, Fahrradreparatursäulen und eine Holperpiste: Erste Sitzung 2023 im Rathaus

Erste Sitzung 2023 im Rathaus Nach S-Bahn-Pleite : Scharfe Kritik vom Fahrgastverband an der Verkehrssenatorin

: Scharfe Kritik vom Fahrgastverband an der Verkehrssenatorin 40 Jahre Wanderverein : die allerletzte Wanderung am Silvestertag

: die allerletzte Wanderung am Silvestertag 825 Jahre Spandau – mit einem kuriosen Foto und drei Tipps für die Ferien

– mit einem kuriosen Foto und drei Tipps für die Ferien Weihnachtssingen und Neujahrsläufe: die besten Sport-Termine

und Neujahrsläufe: die besten Sport-Termine Kino-Tipps für die Feiertage aus Spandaus bestem Altstadt-Kino

für die Feiertage aus Spandaus bestem Altstadt-Kino Die neuen Einwohnerzahlen für jeden Ortsteil

für jeden Ortsteil Mein Dank an Sie

an Sie …und noch mehr im Spandau-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite