Schon der dritte Standort schließt Träger der Sozialarbeit mit Problemen in Berlin-Lichtenberg

Das „iKARUS Stadtteilzentrum“ in Lichtenberg-Süd musste zum Jahresende schließen. Der Träger, die SozDia-Stiftung Berlin, teilte in einer Mitteilung sein „großes Bedauern“ mit, den Standort in der Wandlitzstraße 13 nach über 13 Jahren zu verlassen. Der Bezirk habe beschlossen, den Auftrag in eine andere Trägerschaft zu geben, der „Albatros gGmbH“.