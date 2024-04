Schöner Wohnen in Altglienicke Der Grundstein für das „Quartier der Vielfalt“ ist gelegt

Wo früher Blumen gezüchtet wurden, sollen in Zukunft Hunderte Menschen ein Zuhause finden: Auf dem 6,2 Hektar großen Grundstück Am Bohnsdorfer Weg 99-119 in Altglienicke baut die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft degewo das „Quartier der Vielfalt“ mit 3o Mehrfamilienhäusern und insgesamt 462 Mietwohnungen; die Hälfte davon wird gefördert und an Menschen mit Wohnungsberechtigungsschein vergeben.