Schranken-Drama als „Armutszeugnis“ Vollsperrung der Hauptstraße - jetzt leiden vor allem Berliner ohne Auto

Die Sperrung der Hauptstraße in Rosenthal zieht weiterhin den Unmut der Anwohnerschaft auf sich. „Auch der Bürgerverein Dorf Rosenthal e.V. hat mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass die Hauptstraße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Schönhauser Straße nunmehr ganz für den Verkehr gesperrt wurde und dort auch keine Busse des Nahverkehrs mehr fahren dürfen“, erklärt Victor Homola vom Bürgerverein.

Die Vollsperrung hatte das Bezirksamt veranlasst, weil sich Autofahrer nicht an die Teilsperrung gehalten und die angebrachte Schranke wiederholt beschädigt hatten. Anlass ist eine Baustelle der Berliner Wasserbetriebe, die Ende Januar auf der Hauptstraße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Schönhauser Straße eingerichtet wurde.

„Die Vollsperrung hätte nicht zwingend erfolgen müssen“, sagt Homola. „Es hätte funktionieren können, und zwar wie ursprünglich gedacht mit einer Baustellenampel, die den Busverkehr einseitig im Wechsel erlaubt hätte.“ Auch Autos hätten dann mit etwas Wartezeit passieren sollen dürfen. „Aber man hat vor den Vandalen, die die Schranke weggerissen haben, kapituliert“, kritisiert Homola. „Ein Armutszeugnis für unsere Behörden.“

Nun würden vor allem jene Rosenthalerinnen und Rosenthaler leiden, die gar kein Auto haben, kritisiert Homola. Denn die wichtige Buslinie 124 muss nun einen großen Umweg fahren. „Diese Maßnahme hat eine massive Beeinträchtigung der Mobilität vieler Anwohner entlang der Strecke zur Folge, und das wahrscheinlich noch über etliche Monate hinweg“, so Homola. „Damit fallen wichtige Haltestellen entlang der Schönhauser Straße bis hin zur Kirchstraße weg.“ Laut Pankows Bürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne) wird dies noch bis „voraussichtlich September 2024“ der Fall sein.

Homola nahm auch Bezug auf die Kritik der Anwohnerinitiative Kastanienallee, die sich über die Zunahme insbesondere des Lkw-Verkehrs durch die Sperrung der Hauptstraße beklagte. Es greife zu kurz, die gesamte Verkehrssituation in Rosenthal nur auf die Kastanienallee zu projizieren. „Erheblich betroffen“ sei etwa auch der Nesselweg als kurzer Schleichweg für die Pendler. „Nachweislich passieren zurzeit über 3000 Pkw und Lkw pro Tag den Nesselweg“, berichtet Homola. „Eine unzumutbare Situation für eine Straße dieser Kategorie.“

