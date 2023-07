„Schule platzt aus allen Nähten“ Eltern schreiben offenen Brief an Senat

„Wir als Elternvertreter der Wendenschloß-Grundschule (WSGS) wenden uns heute gemeinsam mit der Schülervertretung an Sie, um Ihnen die eklatante Zuspitzung der räumlichen Situation der WSGS infolge der ausgesetzten Sanierungs- und Bauentwicklungsoptionen sowie des Zuwachses der Schülerzahlen vor Augen zu führen“, heißt es in einem zweiseitigen offenen Brief, der sich an die für Bildung zuständige Senatorin Katharina Günther-Wunsch, Finanzsenator Stefan Evers und Bezirksstadtrat Marco Brauchmann (alle CDU) richtet.