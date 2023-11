Schulkinder in den Pool! So viel kostet der Bustransfer zum Berliner Schwimmunterricht

Wissen Sie, was der Bustransfer Ihrer Kinder zu den Schwimmbädern kostet? Die lernen im Idealfall spätestens in der 3. Klasse das Schwimmen. Der Haken: Berlins Schulen haben eher selten einen Pool im Keller. Folge: „Schulen, die nicht fußläufig das Schwimmbad erreichen, werden durch verschiedene Busunternehmen von der Schule zum Schwimmbad befördert und zurück“, sagte jetzt Finanzstadtrat Frank Bewig, CDU, im Rathaus Spandau. „Das Auftragsvolumen hat sich deutlich erhöht, jährlich fallen Kosten in Höhe von 203.235 Euro an.“

Deshalb musste der Bustransfer im Haushalt jetzt nachfinanziert werden. „Bei der letzten Ausschreibung“, so Bewig, der auch Bürgermeister in Spandau ist, „waren es jährlich rund 113.000 Euro. Somit ergibt sich ein monatlicher Mehrbedarf in Höhe von 7.520 Euro.“ Darüber hat jetzt der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Spandau hat aktuell drei Hallenbäder: die kleine Schwimmhalle Spandau-Nord an der Radelandstraße, das große und überlastete Schwimmbad an der Gatower Straße sowie das kleine Schwimmbad im Sportzentrum des SC Siemensstadt.

Doch um Spandaus Bäder steht es nicht gut: Die Hallen sind überlastet, normale Schwimmer haben das Nachsehen. Selbst die berühmten Top-Wasserballer der „Wasserfreunde Spandau“ finden seit mehr als 25 Jahren kein freies Becken in ihrem Bezirk.

Hebebühne für Schulkinder im Becken der Wasserball-Arena?

Deshalb hoffen alle auf den Bau der Berliner Wasserball-Arena, der auch im Koalitionsvertrag auftaucht und für den sich sowohl CDU als auch SPD immer wieder stark gemacht haben. Im Herbst vor der Wahl hatte sich zum Beispiel SPD-Chef Raed Saleh persönlich mit Sportsenatorin Iris Spranger darüber unterhalten: hier der Tagesspiegel-Text. Zwei Mio für die Planungsphase sind bereits finanziert, das Baurecht steht.

Die neue Halle soll Olympia-Stützpunkt werden und auch den Schulsport aufnehmen - sogar an Hebebühnen für die Kinder im Schulsport wurde bereits gedacht. Mit 25 Mio Baukosten wird gerechnet, für 2025 hatte der Senat den Baustart angepeilt und 2027/2028 sollte die Halle eröffnet werden. In Spandau kann schließlich nicht immer nur Wohnungsbau entstehen. Finanziert ist das Projekt im Land aber immer noch nicht.

Hier soll Berlins Wasserball-Arena errichtet werden. Links die neue Halle, rechts die heutige aus dem Jahr 1974. Ob die Wasserball-Arena wohl jemals gebaut wird? © BA Spandau

Eng ist es auch draußen im Freibad: Das Außenbecken an der Gatower Straße muss 2024 auch noch dicht bleiben, weil es ein böser Sanierungsfall ist. Die Politik hatte die Sanierung jahrelang immer wieder verschoben, bis es zu spät war.

Wenn Sie mehr aus Spandau lesen möchten, legen wir Ihnen unseren Tagesspiegel-Newsletter für Spandau ans Herz: mit exklusiven Nachrichten, Debatten, Ideen, vielen Terminen und ganz persönlichen Tipps - wie diesem hier aus Ribbeck. Den Spandau-Newsletter gibt kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.