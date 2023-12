Schwarz-Weiße Weihnacht Spandauer Traditionsklub lädt zum Weihnachtssingen

Schwarz-Weiß Spandau lädt zum Weihnachtsfest: Am Sonnabend, 9. Dezember geht’s los – ein schöner Termin, um den großen Sportverein im Berliner Ortsteil Falkenhagener Feld kennenzulernen. Auf dem Programm ab 15 Uhr: Grill, Süßzeug, Musik, Kindermalerei und um 18 Uhr gemeinsames Weihnachtssingen.

Der Traditionsklub ist immer wieder Thema im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Im Spätsommer hat Schwarz-Weiß sein Jubiläum gefeiert, es war der 70. Geburtstag mit einem schönen Kiezfest, viel Sport und viel Kuchen. Das prominenteste Ex-Mitglied des Vereins dürfte vermutlich Bela B. von der Rockband Die Ärzte sein, aber das nur am Rande.

1953 wurde der Klub gegründet. Die Geschichte ist wegen der DDR-Grenze spannend. Die Historie des Klubs um Manuel Miguel beginnt nämlich in der wilden Nachkriegszeit, als Sportler aus Staaken, Falkensee und Dallgow beim SV Falkenhöhe drüben in der DDR spielten – was dann aus bekannten Gründen nicht mehr möglich war. Die 155 Spandauer im Klub beschlossen daher, in West-Berlin einen neuen Verein zu gründen.

Der Klub hat seinen Sitz Im Spektefeld, nahe dem Kiesteich. © André Görke

Der erste Fußballplatz war ein Acker hinter dem Friedhof In den Kisseln, der von britischen Soldaten erstmal planiert wurde. Bis der Klub im Neubaugebiet seinen Platz fand, tingelte der Verein über die Sportplätze im Bezirk: Mertensstraße, Fehrbelliner Tor, sogar im weit entfernten Gatow war Schwarz-Weiß mal zu Hause. 1970 stellte der Verein als einer der ersten Klubs in West-Berlin eine Frauenfußballmannschaft.

Das Gelände ist dank des Platzwarts gepflegt, aber in die Jahre gekommen: Es gibt Ideen, was man alles neu machen könnte – allerdings kostet das viel Geld.

Gepflegt, aber in die Jahre gekommen: die Anlage des Klubs. Hier beim schönen Jubiläumsfest mit vielen engagierten Eltern und Sportlern. © André Görke

Sogar die Blumenkübel sind liebevoll gestaltet. © André Görke

Neben dem Kunstrasen gibt es noch einen großen Rasenplatz. Auch für den gibt es Umbau-Ideen. © André Görke

Von knapp 8 Mio. Euro ist die Rede im „Masterplan“ des Bezirksamtes. Sportstadträtin Carola Brückner, SPD, nannte im Sommer im Rathaus erste Utopien, über die der Spandau-Newsletter berichtet hat: Durch den Umbau des Natur- in Kunstrasen könnte man dort öfter spielen („Kosten 1,5 Mio.“), die 400-Meter-Laufbahn müsste saniert werden („500.000 Euro“), dazu wäre Flutlicht nötig („850.000 Euro“). Und das Gebäude müsste auch abgerissen und größer neu aufgebaut werde („5 Mio. Euro“). Insgesamter Bedarf Pi mal Daumen: 7,8 Mio. Aber finanziert ist das alles noch lange nicht. Spandau soll sparen.

