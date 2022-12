Schwimmbad-Baustelle im Berliner Westen Was machen die da eigentlich vor der Schwimmhalle?

Was machen die da eigentlich vor dem Schwimmbad an der Gatower Straße? Mit der neuen Wasserball-Arena in Berlin-Spandau hat das noch nix zu tun – die kommt frühestens 2027. Die Bäderbetriebe um Johannes Kleinsorg möbeln den Vorplatz auf, der arg in die Jahre gekommen ist: das Freibad ist Baujahr 1974. Aktuell auf der Agenda: Entsiegelung des Vorplatzes, neue Sitzbänke, 100 Fahrradbügel, größere Baumscheiben, ein Trinkbrunnen und drei Parkplätze für Lastenräder. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet, dessen aktuelle Ausgabe Sie kostenlos bestellen können unter tagesspiegel.de/bezirke.

Ob die neuen Edelstahlbecken für 5 Mio Euro bis zum Sommer 2023 im Freibad eingebaut werden, haben die Bäderbetriebe noch nicht mitgeteilt. Der Zeitplan ist kaum zu halten; das Projekt wurde mehrfach verschoben. Der Gesamtbedarf im Freibad (100.000 Besucher pro Saison) liegt bei 9 Millionen Euro, inkl. Sanierung von WC, Imbissbude und Duschen. Das Hallenbad besuchen 150.000 Besucher pro Saison.

