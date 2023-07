Schwimmen auch im Winter Sommerbad Pankow soll überdacht werden

Das Sommerbad Pankow soll zum Winterbad werden – jedenfalls wenn es nach der CDU geht. Um mehr Kapazitäten für Schwimmunterricht an Pankower Schulen im Winter zu schaffen, soll das Freibad in der kalten Jahreszeit mit einer Traglufthalle überspannt werden. Einen entsprechenden Antrag hat die CDU in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) eingebracht. Als Vorbild nennt die Partei das Schwimmbad Seestraße in Wedding, das seit drei Jahren jeweils in der kalten Jahreszeit überdacht wird.