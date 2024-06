Schwimmende Müllhaufen Die Stadt und ihr ungelöstes Schrottboot-Rätsel

Platsch. Und damit zum Saisonstart auf den Berliner Gewässern: Die Stadt um die neue Umwelt- und Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU, hat keine Ahnung, wie viele Schrottboote eigentlich zwischen Hakenfelde und Kladow rumdümpeln.

Ob Nordhafen, Südhafen, Insel Imchen oder Insel Irgendwo: „Weder gibt es eine Erhebung von Schrottbooten, noch eine effektive Bekämpfung der teilweise umweltgefährdenden Objekte. Der Schutz von Badegästen und Naturerholungssuchenden wird weder engagiert – noch überhaupt angegangen“, sagte jetzt Gollaleh Ahmadi, Grüne, dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels und schüttelt den Kopf. Sie hatte im Abgeordnetenhaus das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, doch die Antworten sind: eher dünn.

„Eine Statistik über die Anzahl an Wracks wird nicht geführt“, erklärt also die Landesverwaltung. Dabei gilt Spandau seit Jahren als heimlicher BSR-Schrottplatz, wo man sein Wrack billig entsorgen kann. Erst nach jahrelangem Druck wurden im Frühjahr 2023 zwei bekannte Wracks endlich mal entsorgt. Andere Groß-Wracks wie an der Schulenburgbrücke oder am Pichelsdorfer Gmünd liegen weiterhin vor Ort.

Dieses Schrottboot im Nordhafen wurde nach vier Jahren endlich entsorgt. © André Görke

Apropos BSR: 2022 gab’s mal die Idee, dass die BSR um Stephanie Otto sich um die schwimmenden Müllhaufen kümmert. „Fachgerechte Entsorgung ist die Kernkompetenz der BSR“, so Ex-Ordnungsstadtrat Gregor Kempert, SPD, im Tagesspiegel. Doch 2024 ist die Idee schon wieder vom Tisch: „Die Entsorgung durch die BSR ist nicht geplant.“

Wichtig für Anwohner: Wo können Bürgerinnen und Bürger denn nun Schrottboote melden?, wollte Ahmadi wissen. Die Antwort des Senats wird auch Spandaus Ordnungsstadträtin Tanja Franzke, CDU, begeistern, denn ihr Ordnungsamt ist jetzt offiziell zuständig. „Bürgerinnen und Bürger können Wracks bei bezirklichen Ordnungsämtern, dem Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Spree-Havel, der Wasserbehörde des Landes Berlin, der Wasserschutzpolizei oder der Abteilung Tiefbau der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt melden“, erklärt der Senat.

Im Rathaus Spandau gibt es allerdings überraschte Irritationen und bereits Nachfragen beim Senat, was denn das Spandauer Ordnungsamt eigentlich machen soll, wenn sich Bürger melden.

P.S. Die Antworten für das Land hat Berlins Staatssekretärin Claudia Elif Stutz, CDU, verfasst, die aber nach dem Rücktritt ihrer Chefin ebenfalls nicht mehr für den Senat arbeiten will. Sie wechselt auf eigenen Wunsch hin zurück ins Bundesverkehrsministerium. Die Nachfolge ist aber bereits geregelt.

