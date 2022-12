Baumfällungen am Wannseeufer in Berlin Der Umbau des Fähranlegers wird vorbereitet

Damit an der Ronnebypromenade am S-Bahnhof Wannsee im kommenden Sommer der Umbau des Hafens und der Grünanlage beginnen kann, finden bis Ende Februar „bauvorbereitende Maßnahmen“ statt, teilt das Bezirksamt mit. Es handele sich um Baumpflege und Baumfällungen.

Sechs Bäume sind bereits gefallen: Eine Doppelpappel an der Treppe, eine Kastanie und ein Ahorn am BVG-Steg sowie zwei Kastanien neben den Kiosken wurden gefällt. Während die Pappeln, die Kastanie und der Ahorn allein wegen der anstehenden Bauarbeiten abgesägt wurden, seien die beiden Kastanien an den Kiosken „bereits geschädigt und nicht mehr standfest“ gewesen, so das Amt.

Für die Fällungen werden „selbstverständlich“ Neupflanzungen vorgenommen, heißt es. Insgesamt 30 neue Gleditschien (sie heißen auch Lederhülsenbaum), Amberbäume, Roteichen, Freemannii-Ahorne und Felsenbirnen sollen im Rahmen der Umgestaltung gepflanzt werden. „Der Fachbereich Grünflächen begrüßt diese Pflanzenauswahl, da die Artenvielfalt bei den Bäumen so vergrößert wird.“

Ronnebypromenade und Schiffsanlegestelle am Wannsee sollen umgestaltet werden. © Tsop/Böttcher

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke. Diesmal berichtet Boris Buchholz unter anderem über diese Themen:

Der Traum vom Arbeiten am namibischen Strand : Ohne die Nora-Schimming-Promenade geht er wohl nicht in Erfüllung

: Ohne die Nora-Schimming-Promenade geht er wohl nicht in Erfüllung Lust aufs Musizieren: Philip Douvier stellt das Dahlemer Kammerorchester vor – und wirbt dafür, möglichst laut und oft Weihnachtslieder zu singen

Philip Douvier stellt das Dahlemer Kammerorchester vor – und wirbt dafür, möglichst laut und oft Weihnachtslieder zu singen Babys, die keinen Versicherungsschutz haben: In einer besonderen Arztpraxis am Teltower Damm werden sie trotzdem behandelt

In einer besonderen Arztpraxis am Teltower Damm werden sie trotzdem behandelt Es ist ein Flagship-Store für Fahrkarten: BVG eröffnet neues Kundenzentrum im U-Bahnhof Rathaus Steglitz

BVG eröffnet neues Kundenzentrum im U-Bahnhof Rathaus Steglitz Sven-Hedin-Straße 11: Neben der Spionage-Villa werden nun Wohnungen gebaut

Neben der Spionage-Villa werden nun Wohnungen gebaut Baupläne in Düppel-Süd: Angst vor der Aufstockung

Angst vor der Aufstockung Seniorenbefragung mit Pech: Altenhilfeplan kommt erst 2023

Altenhilfeplan kommt erst 2023 16,8 Prozent weniger Heizenergie: Freie Universität spart erfolgreich Strom und Wärme

Freie Universität spart erfolgreich Strom und Wärme Sechs Baumfällungen am Wannseeufer

am Wannseeufer Kachel-Kunst: Christoph Niemann hat den Bahnhof Wannsee zur Kunstgalerie gemacht

Christoph Niemann hat den Bahnhof Wannsee zur Kunstgalerie gemacht Tag der Architektur 2023: Projekte in Steglitz-Zehlendorf gesucht

Projekte in Steglitz-Zehlendorf gesucht Umfangreicher Wissens-Pool vom Bezirks-Think-Tank: Videos über Energieeinsparung und Erneuerbare

Videos über Energieeinsparung und Erneuerbare Am kürzesten Tag des Jahres: Am 21. Dezember zeigt das Blindenhilfswerk Kurzfilme mit Audiodeskriptionen und Untertiteln

Am 21. Dezember zeigt das Blindenhilfswerk Kurzfilme mit Audiodeskriptionen und Untertiteln Freundliche Übernahme: Die drei besten Frauenteams von Hertha 03 Zehlendorf sollen künftig für Hertha BSC spielen

Die drei besten Frauenteams von Hertha 03 Zehlendorf sollen künftig für Hertha BSC spielen Wir wollen Sie lesen: Ihre Geschichten in sechs Worten

