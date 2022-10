See in Berlin-Mitte könnte kippen Bezirksamt lässt Engelbecken abfischen

Das Umweltamt unternimmt den nächsten Versuch, das natürliche Gleichgewicht im Engelbecken wiederherzustellen. Denn dem kleinen See an der Grenze von Mitte zu Kreuzberg geht es nicht gut. Es leben zu viele Fische im Gewässer, die dort teilweise ausgesetzt wurden. Im trüben Wasser vermehren sich Algen.

Am Grund liegt eine dicke Schicht aus giftigem Schlamm. „Es droht die Gefahr des Umkippens, was ein großes Fischsterben zur Folge hätte“, teilt das Bezirksamt mit.

Deswegen lässt das Umweltamt das Engelbecken nun abfischen. Die Fische würden entsprechend den tierschutzgesetzlichen Regelungen getötet und dann entsorgt, heißt es. Alternativen gebe es nicht. Denn die Umsetzung in andere Gewässer würde dort wiederum das natürliche Gleichgewicht gefährden.

Eine Probebefischung im Mai 2020 habe gezeigt, dass in dem nur einen Meter tiefen und fast einen Hektar großen Engelbecken mehr als 1000 Kilogramm Fische lebten – überwiegend Plötzen, einige Bleie, Giebel, Rotfedern und afrikanische Zwergwelse. Etwa die Hälfte wäre verträglich.

Die Fische fressen Wasserflöhe und kleine Krabben, die sich von Algen ernähren und das Wasser reinigen. In Folge sinkt der Sauerstoffgehalt, es wird phosphathaltig. Auch invasive Arten, die dort ausgesetzt wurden, tummeln sich – Hybride, eine Mischung aus Goldfisch und Koi-Karpfen, wie ein Foto von 2021 zeigt.

Einen Termin für die Aktion teilt das Bezirksamt in seiner Pressemeldung nicht mit. Wahrscheinlich mit Absicht, denn beim letzten Abfischen im März 2021 kamen die Männer vom Fischereiamt in Begleitung der Polizei. Damals hatte es Proteste von der Tierschutzorganisation Peta gegeben. Auch Fische hätten Gefühle wie Schmerz und Angst, war in einem Flugblatt zu lesen gewesen.

In der Nachbarschaft war ein regelrechter Informationskrieg ausgebrochen mit teils abenteuerlichen Gerüchten, das Umweltamt würde auch Schwäne und Schildkröten töten lassen. Andere Tiere kämen nicht zu Schaden, betont das Bezirksamt jetzt in seiner Mitteilung.

Gestört wurde die Aktion im März 2021 dann nicht. Weil das Wasser zu kalt und die Fische nicht aktiv waren, gingen aber auch nur wenige ins Netz. Deswegen wird jetzt erneut abgefischt.

