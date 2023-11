„Seit Jahren tropft es von der Decke“ Kita in Berlin-Wedding wegen Schimmels teilweise geräumt 

Wieder einmal macht Schimmelbefall in einer Bildungseinrichtung in Berlin-Mitte Probleme. Diesmal ist eine Kita in Wedding betroffen, die im selben Gebäude wie die Möwensee-Grundschule liegt. Seit mindestens zwei Jahren tritt Wasser ein, so berichtet es die Geschäftsführung von Kindergärten City (KGC) dem Tagesspiegel. Das Unternehmen betreibt mehrere Kindertagesstätten im Bezirk. Mehrfach sei der Schaden an das Schulamt gemeldet worden.

Eine Mutter schilderte die Lage dem Blog „Weddingweiser“ so: „Seit Jahren tropft es von der Decke, an einem Tag ist sogar ein Teil der Decke plötzlich heruntergefallen. Woher ich das weiß? Meine Tochter war damals betroffen, da das aufgefangene Wasser direkt in ihre Gummistiefel gelangte.“

Den Schimmel stellte nun ein von der Kita in Auftrag gegebenes Gutachten fest. Einige Räume wurden daraufhin geschlossen. Laut Probenergebnis müsse der gesamte Elementarbereich geräumt werden. Das sind die Räume für Kinder im Vorschulalter. Diese werden jetzt in einem Ausweichquartier und im nicht betroffenen Krippenbereich betreut. „Dies stellt eine große Herausforderung dar (…) insbesondere für Kinder aus schwierigen sozialen Lagen, deren Eltern unter Umständen nicht in der Lage sind, weitere Wege zur Kita zu bewältige“, teilt die Einrichtung mit.

Andere Grundschule wegen Schimmels

Der Schock nach dem Schimmel-Desaster an einer anderen Einrichtung in Wedding sitzt noch tief. Nicht weit entfernt von der Möwensee-Schule liegt die Anna-Lindh-Schule, die vor eineinhalb Jahren provisorisch und teuer verlagert werden musste, weil der Schimmelbefall zu gravierend war. Auch hier waren etliche Warnungen an das Schulamt vorausgegangen. Der Abriss wurde jahrelang vom bezirklichen Denkmalamt blockiert. Stattdessen versuchte der Bezirk die Sanierung.

Ob im aktuellen Fall auch Räume der Möwensee-Grundschule von Schimmel befallen sind, ist noch unklar. Das Bezirksamt habe eine eigene Beprobung in Auftrag gegeben, heißt es auf Nachfrage des Tagesspiegels, und arbeite intensiv an der Sanierung. „Die Firmen sind beauftragt und ein Ablaufplan wurde gegenüber der Kita bereits kommuniziert“, heißt es. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

