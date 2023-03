Senat setzt sich gegen Bezirk durch Grünes Licht für Geflüchteten-Neubau in Pankow

Grünes Licht für die umstrittene Geflüchteten-Unterkunft am Schlosspark Schönhausen: 99 Wohnungen für 422 Menschen in der Gesobau-Wohnanlage sollen trotz des Widerstandes aus dem Bezirk Pankow errichtet werden. „Wir werden die Baugenehmigung in dieser Woche erteilen“, bestätigte Martin Pallgen, der Sprecher der Berliner Senatsbauverwaltung, auf Tagesspiegel-Anfrage. Das Vorhaben der kommunalen Gesobau „wurde auf Grundlage von § 246 Abs. 14 BauGB zugelassen“. Dieser Paragraf des Baugesetzbuches gewährt ein „Sonderbaurecht“ für Geflüchteten-Unterkünfte.

