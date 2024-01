Senatsstudie spaltet Bezirkspolitik Gegenwind für Windräder in Berliner Waldgebiet

Neue Windräder für Pankow – das Thema erhitzt die Anwohnerschaft und die Lokalpolitik. Die Studie der Senatsverwaltung für Energie hat jüngst 31 Potenzialflächen in Berlin ermittelt, auf denen in Zukunft Windanlagen gebaut werden könnten. Gleich sieben davon befinden sich in Pankow: