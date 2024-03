Sex, Randale, Einbrecher So oft rückte die Polizei in den Spandauer Ortsteilen aus – der Kriminalreport

Einbrüche in Villen und Autos, Randale in Vororten, Fahrraddiebstähle und Sexualdelikte: Die Polizei-Bilanz für Berlin-Spandau (256.000 Einweohner) liegt vor und zwar Ortsteil für Ortsteil – von Hakenfelde bis Kladow, von Staaken bis Siemensstadt. „Nach Corona sind die Kriminalitätszahlen nicht gestiegen, sondern konstant geblieben. Das ist für sich genommen eine gute Nachricht angesichts von mehr Kontakten und leeren Wohnungen“, so Heiko Melzer zum Tagesspiegel-Newsletter für Spandau. Doch in den neuen Zahlen stecken ganz unterschiedliche Entwicklungen.