Sicher parken am S-Bahnhof Berlin hat drei neue Fahrrad-Abstellanlagen

Berlin hat drei neue Fahrradabstellanlagen: Am Freitag gingen die Boxen am S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost, Umsteigepunkt für viele Pendler aus Marzahn, am U-Bahnhof Alt-Mariendorf und am S-Bahnhof Schöneweide in Betrieb. Ende Mai startet eine vierte Anlage an der Wutzkyallee in Neukölln.