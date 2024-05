Sicher über den Steglitzer Damm in Berlin? Wie eine Baustellenampel für Schwung in der Verwaltung sorgt

Die Ampel an der Crailsheimer Straße schaltet auf Grün: Zehn Autos, ein Motorrad und zwei Lieferwagen biegen am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr links auf den Steglitzer Damm Richtung Rathaus Steglitz ab. Kaum ist das erste Auto an der Einmündung der Grabertstraße angekommen, springt auch dort die Fußgängerampel auf Grün, der Verkehr fließt, von Stau keine Spur. Mit jedem Leuchten des Ampelmännchens überqueren unzählige Schülerinnen und Schüler zwischen Buhrow- und Grabertstraße sicher den Steglitzer Damm. Die einen müssen in das Oberstufenzentrum Gestaltung im Immenweg, die anderen wollen zum Unterricht in die Grundschule am Insulaner.

All das wäre nicht weiter bemerkenswert, wenn zum einen die Fußgängerampel kein Baustellenprovisorium wäre und zum anderen das bezirkliche Tiefbauamt im Herbst 2021 nicht behauptet hätte, eine Fußgängerampel zwischen Buhrow- und Grabertstraße würde den Verkehrsfluss massiv behindern.

Außerdem wurde argumentiert, es gäbe genügend Lücken im Verkehr, auch die Grundschüler kämen daher sicher über den Damm. Deshalb, so das Amt, sei die von Eltern, Schülern, Kitas, Schulen, älteren Menschen und Verkehrsteilnehmern mit Einschränkungen geforderte Ampel an dieser Stelle unzulässig und nicht nötig.

Live-Experiment: Baustellenampel sorgt für Sicherheit

Doch seitdem die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt die Brücke am S-Bahnhof Südende für 900.000 Euro sanieren lässt, findet am Steglitzer Damm ein Live-Experiment statt. Da, wo angeblich keine Ampel möglich sei, steht seit knapp einem Jahr eine – ein Provisorium, um die Baustelle sicher umgehen zu können.

Sohn Felix (11) und Vater Holger Partzsch (45): Über den Steglitzer Damm zu kommen, sei sicherer geworden, findet Felix. © Boris Buchholz

Der elfjährige Felix wartet mit seinem Vater an der Ampel. Er findet das Ampelprovisorium gut, „hier laufen immer viele lang“. Es sei sicherer „als davor ohne Ampel“. „Es wäre schön, wenn hier eine dauerhafte Ampel installiert werden würde“, ergänzt sein Vater Holger Partzsch (45). Allerdings dann bitte mit einer längeren Ampelphase. Denn die 13 Sekunden, die aktuell zur Verfügung stünden, um beide Fahrbahnen zu überqueren, sei zu kurz.

Wir bringen den Kindern bei, ruhig über die Straße zu gehen und nicht zu rennen. Schulleiterin Caren Orendain über die kurze Ampelphase

Das findet auch Caren Orendain (53), sie ist die Leiterin der Grundschule am Insulaner. Sie hat es in der kurzen Ampelphase nur bis auf die Mittelinsel geschafft und winkt herüber. „Ich bin froh, dass jetzt eine Ampel da ist“, sagt sie beim morgendlichen Ortstermin. Sie blickt auf die Kreuzung der Buhrow- und Grabertstraße mit dem Steglitzer Damm. „Das war schon immer eine schwierige Stelle.“ Mehr als die Hälfte ihrer etwa 400 Schülerinnen und Schüler müssen den Steglitzer Damm zweimal am Tag überqueren.

Die Schulleiterin der Grundschule am Insulaner Caren Orendain (53) kam in der kurzen Grünphase nur bis auf die Mittelinsel. © Boris Buchholz

Auch die Schulleiterin kritisiert die kurze Grünzeit, sie sei für Verkehrsanfänger ein Problem. „Wir bringen den Kindern bei, ruhig über die Straße zu gehen und nicht zu rennen.“ Doch wer sich nicht beeilt, das weiß sie aus eigener Erfahrung, strandet auf der Mittelinsel – „und wir wissen ja alle, dass Mittelinseln nicht sicher sind“. Dennoch hofft sie, dass die Baustelle und damit die Ampel noch lange bleiben, kurzes Grün hin oder her.

Die provisorische Lichtsignalanlage bleibt bis zum 22. Mai in Betrieb. Michael Herden, stellvertretender Pressesprecher der Verkehrssenatsverwaltung

Doch Ende Mai wird die Ampel zwischen Buhrow- und Grabertstraße wieder Berliner Geschichte sein. „Die provisorische Lichtsignalanlage bleibt bis zum 22. Mai in Betrieb“, teilt Michael Herden, der stellvertretende Pressesprecher der Verkehrssenatsverwaltung, auf Anfrage des Tagesspiegels mit. Zwischen dem 22. Mai und dem 5. Juni werde die Baustellenampel wieder abgebaut. Denn dann würden die Brückenarbeiten am Fahrbahn- und Gehwegbereich voraussichtlich abgeschlossen sein; die letzten Arbeiten an Stützwand, den Brückengeländern und Gesimsen würden dann ohne Verkehrseinschränkungen möglich sein.

Noch ist es verboten, rechts in die Crailsheimer Straße abzubiegen; am 22. Mai wird das Verbot aufgehoben. © Boris Buchholz

Die gute Nachricht für alle Autofahrerinnen und -fahrer (und die schlechte für die Anwohnerinnen und Anwohner der Crailsheimer Straße): Wahrscheinlich ab dem 22. Mai kann auch wieder vom Steglitzer Damm kommend rechts in die Crailsheimer Straße abgebogen werden. Der Schleichweg von und nach Lankwitz ist dann wieder in beiden Richtungen frei.

Der Beweis ist erbracht: Eine Ampel macht Sinn

Könnte die Baustellenampel nicht einfach bleiben oder in eine feste Ampel verwandelt werden? Michael Herden schüttelt den Kopf. Aber das Live-Experiment hatte sein Gutes: „Nichtsdestotrotz hat die bauzeitliche Verkehrsführung gezeigt, dass die dadurch eröffneten Möglichkeiten durch den Fußverkehr gut angenommen wurden“, so der Sprecher der Verkehrsverwaltung. Eine Dauer-Ampel könnte hier gut hinpassen. Weil die Ampelanlage an der Crailsheimer Straße modernisiert werden soll, sagt Michael Herden, „wird daher geprüft werden, ob eine Querungsmöglichkeit für den Fußverkehr im Sinne der aktuellen Baustellenregelung ergänzt werden kann“.

Er gießt jedoch gleich etwas Wasser in den Wein: „Der nötige Planungsprozess wurde allerdings noch nicht begonnen, sodass weder eine inhaltliche Zusicherung noch Aussagen zum Zeithorizont getroffen werden können.“ Aber ein Ampel-Samen ist gesät, der Baustelle sei Dank.

Bald wieder Geschichte: Ende des Monats wird die Baustellenampel wieder abgebaut. © Boris Buchholz

Auch die Bezirksverwaltung hat seit 2021 ihre Position verändert. „Der Stadtrat war selbst vor Kurzem vor Ort und ist ebenfalls der Ansicht, dass die Ampel an dieser Stelle sehr sinnvoll ist und eine lenkende Wirkung für die zu Fuß Gehenden hat“, wird dem Tagesspiegel aus dem Büro von Verkehrsstadtrat Urban Aykal (Grüne) mitgeteilt. Der Dezernent werde sich bei der zuständigen Staatssekretärin für die Einrichtung einer normalen Ampel an dieser Stelle einsetzen.

Elternvertreter Friso Friese, er ist Mitglied der Verkehrs-AG der Grundschule am Insulaner und hatte den Ortstermin mit dem Tagesspiegel angeregt, wäre froh, wenn durch die Baustelle Schwung in die Südender Ampelaffäre käme.

Im Herbst 2021 hatte die Verkehrs-AG gezählt, wie viele Menschen zwischen 7.15 und 8.15 Uhr vor dem S-Bahnhof in Höhe der Buhrowstraße den Steglitzer Damm an den Fußgängerfurten oder „wild“ überquerten – es waren 330. Von ihnen nutzten 151 die ungesicherte östliche Fußgängerfurt, an der später die Ampel aufgestellt wurde. Die gleiche Zählung im Herbst 2023, jetzt mit Baustellenampel: Insgesamt 373 junge und alte Passanten querten die Straße; doch jetzt gingen 284 von ihnen sicher bei Grün über die viel befahrene Straße.

„Die Ampel hat eine positive Bündelungswirkung“, zieht Friso Friese als Fazit aus der Zählung. Und: „Viele Fußgänger und auch unsere Schulkinder würden von der permanenten Anordnung einer Ampel profitieren.“