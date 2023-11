„Sichtbares Zeichen der Solidarität“ Berliner Park soll nach israelischer Stadt benannt werden

Eine Grünanlage in Prenzlauer Berg soll nach Pankows Partnerstadt Aschkelon benannt werden – aus Solidarität mit Israel. Das schlagen die Fraktionen der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Pankow dem Bezirksamt vor. Ein entsprechender Antrag wird am Mittwoch eingebracht und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beschlossen – alle Fraktionen außer der AfD stehen hinter dem Plan.