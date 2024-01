Smarte Heizungsregelung Berliner Bezirk macht Schulen, Bibliotheken und eine Volkshochschule klimafit

An der Heizkreispumpe im Keller der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda am Frankfurter Tor in Friedrichshain hat sich etwas geändert. „In vielen öffentlichen Gebäuden sind die Heizungen zu hoch eingestellt und das Energiepotenzial wird nicht ausgeschöpft“, sagt Dennis Herrmann von der Valovo GmbH und zeigt auf vier grüne Boxen. Mit den sogenannten „Switches“ werde die Regelung der Heizkörper immer automatisch an den Bedarf angepasst und es käme nicht zu einer Überheizung.

Als erster Bezirk habe Friedrichshain-Kreuzberg die selbstlernende Heizreisregelung „ovoTherm“ in insgesamt zwölf bezirklichen Gebäuden installiert. Das Bezirksamt verspreche sich davon, Energie und Kosten einzusparen sowie einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen den Klimanotstand zu leisten.