Sogar die Polizei musste anrücken In Berlin-Kladow eskaliert der Streit um Wildschweine

Berlin-Kladow, das heißt: Dorfidyll, viel Wald, Felder, 16.000 Leute, ein gutbürgerlicher Ortsteil im Südwesten der Stadt. Doch in diesem Herbst knallt’s mächtig, und das liegt an den Wildschweinen.

Was ist passiert? Die Tiere haben sich in ein kleines Schutzgebiet zwischen Grundschule und Dorfbäcker verirrt und kommen nicht mehr raus. Anwohner forderten die Freiheit der Schweine, der Fall erreichte das Rathaus - und ist jetzt ganz offensichtlich eskaliert.

Der Stadtrat berichtet im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau jetzt von Polizeischutz, zerschnittenen Zäunen und Sachbeschädigungen. Und auch Anwohner melden sich mit Forderungen. Was ist da nur los?

Der Ort: Das tierische Drama spielt sich am Unkenpfuhl ab. Das ist ein umzäunter Mückentümpel, wo sonst zottelige Rinder leben, streng geschützte Tierarten („z.B. Zauneidechsen und Erdkröten“) sowie seltene Pflanzenarten – deshalb ist da ein Zaun drumherum. Und wie kamen die Wildschweine rauf?

Die Wildschweine hatten sich im Frühjahr 2022 unglücklicherweise auf das umzäunte Rinderrevier in Kladow gemogelt, als ein umgestürzter Baum im Sturm den Zaun plattgemacht hatte. Das Gelände fanden die Schweine prompt super: Verstecke, Schatten, Wasser und ein Zaun gegen kläffende Hunde. Die Tiere bekamen also Frischlinge und immer mehr Hunger. Weil sie aber nach der Reparatur des Zaunes nicht nicht mehr rauskamen, wurden sie vom Stadtjäger in Fallen gelockt und erschossen.

Obacht, wenn es in den Büschen raschelt. © Wolfgang Stürzbecher

Schüsse? Sind oft in Berlins Wäldern zu hören, damit die Population der Wildschweine nicht zu groß wird - Feinde haben die ja dort nicht. Fast alle Bürger haben so ihre Erfahrungen am Berliner Stadtrand gemacht, wenn Wildschweine mal wieder Gärten verwüstet oder sich über gelbe Müllsäcke hergemacht haben. Und wer morgens auf dem Weg zur BVG-Haltestelle einer Wildschweinrotte in der Dunkelheit begegnet, findet das auch nur bedingt unterhaltsam.

Wildwechsel am Stadtrand, hier in Zehlendorf. © Wolfgang Stürzbecher

Dieser Fall vom Kladower Unkenpfuhl landete aber nicht vor der Flinte, sondern auf der politischen Bühne: Die Tierschutzpartei um Aida Spiegeler Castañeda - sie ist auch Bundeschefin der Partei und leitet im Rathaus u.a. den Schul- und Kulturausschuss - hatte die eingesperrten Tiere zum Vorgang in der BVV gemacht und forderte die Freilassung. Die Politik nickte ab: Soll der Stadtrat die Freilassung doch bitte prüfen.

2000 Wildschweine werden pro Jahr in Berlin erlegt

Der Stadtrat in Berlin-Spandau heißt Thorsten Schatz, CDU, ist selbst politisch engagierter Tierfreund (er engagiert sich u.a für Bürohunde) und berichtet jetzt nach der Prüfung im Oktober: „Der Zaun um den Unkenpfuhl wurde seit August 2022 mehrfach beschädigt und geöffnet. Teile der Wildschweine haben die Fläche kurzzeitig verlassen und sind durch den beschädigten Zaun zurückgekehrt. Da sich zeitgleich noch Rinder auf der Fläche befanden, kann man nur von Glück sprechen, dass hier weder Mensch noch Tier zu Schaden kamen“, sagte Schatz.

Schlösser wurden mit Kleber zerstört

Und weiter: „Zudem wurde das Schloss am Zugang zum Unkenpfuhl verklebt und musste vom Bezirksamt gewaltsam entfernt werden.“ Außerdem: „Im Rahmen einer illegalen Zaunöffnung wurde darüber hinaus Privateigentum in angrenzenden Gärten durch Wildschweine beschädigt.“ Drittens: Zuständiges Behördenpersonal wurde vor Ort „bedrängt“. Und schließlich: „Leider musste der Zaun nach einer Zerstörung unter Polizeischutz repariert werden. Ich habe die Polizei in Bezug auf das weitere Handeln um Amtshilfe gebeten.“

„Wildschweine schwächen auch Bäume“ Der Tagesspiegel sprach erst im Sommer mit dem neuen Förster - hier das große Interview. Der erklärt seine Aufgabe in Gatow und Kladow ganz nüchtern so: „Wir jagen abends, wenn weniger Menschen im Wald sind. Hier hat immer der Mensch eingegriffen. Und jetzt würde ohne Einfluss von uns Menschen dieser Wald außer Kontrolle geraten, weil es zu viele Tiere gibt, aber keine natürlichen Feinde mehr. Wir regulieren zum Beispiel die Wildschwein-Population. Sie suchen Engerlinge und Eicheln im Boden, graben dabei aber junge Wurzeln aus, schwächen Bäume, verwüsten Vorgärten, kommen zu nah an Hauptstraßen. Und natürlich müssen wir auch Gnadenschüsse ausführen, wenn Tiere bei Unfällen verletzt worden sind.“

Anwohner bieten nun in Briefen an den Tagesspiegel an, den Zaun mit einer Klappe zu versehen („auf eigene Kosten“). Diese Klappe würde nur in die Freiheit führen, damit die Tiere nicht von draußen hinein können: „Dieses System wurde bereits erfolgreich von der Heinz Sielmann Stiftung in der Döberitzer Heide angewandt.“

Die Fachleute im Rathaus halten dagegen: „Die Wildschweine haben aufgrund der Nahrungssituation, des Wasserangebotes und der Versteckmöglichkeiten vor Ort keinerlei Anlass, die Fläche freiwillig zu verlassen. Vielmehr versuchen derzeit weitere Wildschweine, von außen den Zaun zu überwinden, um in dieses sehr attraktive Gebiet einzudringen.“

Das Thema ist sensibel, das weiß auch Schatz. Weil der Schulweg vieler Kinder direkt am Unkenpfuhl vorbeiführt, könnten die Tore nicht einfach aufgemacht werden. „Auch die Menschen im Unkenpfuhl müssen geschützt werden. Kita und Schule mussten bereits einmal aufgrund eines geöffneten Zaunes vor den Wildschweinen gewarnt werden. Ich möchte einen solchen Anruf nicht noch einmal tätigen lassen müssen.“

