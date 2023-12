Solaranlagen und Trockenklos 60 Jahre Entwicklungspolitik learned in Zehlendorf

Er ist mit Leib und Seele Lehrer: Klaus Pellmann unterrichtet am Oberstufenzentrum Natur und Umwelt in Zehlendorf, es ist die Peter-Lenné-Schule am Hartmannsweilerweg 29, angehende Gartenbautechniker und -technikerinnen, Gärtnermeisterinnen und -meister. Doch seit 17 Jahren hat der 63-Jährige noch eine weitere Aufgabe – er macht von Zehlendorf aus Entwicklungspolitik. Als Leiter der am Oberstufenzentrum ansässigen Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern organisiert er für Fachleute aus aller Welt Weiterbildungen in den Bereichen Solartechnik, Wassermanagement und Bioenergie. Finanziert wird die Landesstelle von Bundesregierung und Senat. Im Dezember feierte sie ihr 60-jähriges Bestehen.