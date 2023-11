Tagesspiegel Plus Sorge um „menschenwürdige Unterbringung“ : Kritik an Baumarkt-Plan für 350 Geflüchtete in Berlin

Aus einem früheren Baumarkt in Pankow soll ein Asyl werden. Das hält ein Abgeordneter für problematisch - und sorgt sich insbesondere um die Integration der Kinder.