Spandau, du und dein Melanchthonplatz Huch, wo sind denn all die Bäume hin?

Kinder, hat sich diese Ecke in Berlin verändert! Letzte Woche erzählte der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels die Geschichte von der Melanchthonkirche, wo jetzt ein Jubiläumsfest anstand. Nebenbei ging’s um den alten Straßenverlauf, der vor Ort nur schwer zu erkennen ist. Prompt meldete sich Tagesspiegel-Leser Rainer Fliegner. Der Sammler ist im Besitz von 1200 alten Postkarten von Spandau (und hat fast mal als Fußballprofi gegen Borussia Dortmund gespielt, aber das nur am Rande). Sein Wissen, seine Aufnahmen sind immer hilfreich und eine faszinierende Fotoreise in die Vergangenheit - so auch diesmal.