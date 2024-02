Spandau tickt nicht richtig So geht es mit der Uhr im Rathausturm jetzt weiter

Die Uhren im Rathausturm von Berlin-Spandau stehen still – und zwar seit August. Passiert da noch was? Ja, aber die mächtigen Zeiger – der große ist 2,80 Meter lang, der kleine 1,60 Meter – bleiben starr, solange dort oben Gerüstbauer im Einsatz sind und Beton, Sims und Co. sanieren.