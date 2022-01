Dieser Verein ist eine echte Nummer im Berliner Westen: der VfV Spandau. 1000 Mitglieder, Top-Leichtathleten, erfolgreiche Handballerinnen und Handballer und noch viele Abteilungen mehr. 2022 stehen gleich zwei Jubiläen an - neulich erst fand der 50. Winterwaldlauf im Spandauer Forst statt. Und dann ist da noch das 100-jährige Vereinsbestehen im Frühling. Kontakt zum VfV Spandau im Netz: www.vfv-spandau.de

Frau Scholz, Sie sind die Chefin des VfV Spandau mit 1000 Vereinsmitgliedern und dürfen 2022 gleich zwei Jubiläen in Hakenfelde feiern. Erstens der Winterwaldlauf. "Ich war beim ersten Lauf vor 50 Jahren selbst dabei. Da war ich sieben Jahre alt.“

So lange schon im VfV? „Fast. Mit einer Unterbrechung, als meine Familie mit mir nach Zehlendorf zog, aber sonst: ja. Ich bin jetzt 57 Jahre alt, seit 1991 im Verein und seit sechs Jahren die Vorsitzende.“

Und das zweite Jubiläum? „Wir feiern 100-Jähriges in diesem Jahr, ein schönes und großes Jubiläum. Wir feiern Gründonnerstag. Denn wir wurden am 13. April 1922 geboren. Deshalb kosten die Tickets auch 19,22 Euro. Wir bauen ein Zelt auf, die Bürgermeisterin kommt, viele Ehemalige und befreundete Klubs. Und dann gibt’s Musik, selbst gemachten Salat am Buffet, so ein richtig schönes Vereinsfest eben. Hoffentlich bremst uns Corona nicht aus.“

Machen Sie eigentlich selbst Sport? „Ich war Speerwerferin.“

Und wie weit haben Sie so geworfen? „56,5 Meter.“

Ist das weit? „Ich war zumindest fünffache Senioren-Weltmeisterin.“ (lacht)

Oh. Dann hat sich die Frage nach der Weite erledigt. Für Otto-Normal-Leser: Was bietet Ihr Verein denn so? „Das sagt unser Name VfV schon: Verein für Volkssport. Wir sind ein Breitensportverein, haben sechs Abteilungen – von Leichtathletik über Triathlon und Tennis bis Handball – und viele Unterabteilungen….

…was denn so? „Zum Beispiel Einradfahren, Rollhockey auf Rollschuhen oder auch Beachvolleyball. Wir sind ein Verein für Familien und unseren Kiez, aber auch darüber hinaus. Wir haben Mitglieder in ganz Spandau, auch in Wedding oder Falkensee. Wir sehen uns als eine Familie: Wer zu uns kommt, dem helfen wir. Die Flüchtlingskrise hat beispielsweise einen tollen Handballer aus Syrien zu uns gebracht, dem wir mit Arbeit und Wohnung helfen konnten. Wir helfen auch ärmeren Familien im Kiez, wenn die ihre Kiddies zu uns schicken, aber die Mitgliedsbeiträge nicht sofort zahlen können. So was sehe ich als unsere soziale Aufgabe hier in Hakenfelde.“

Die Politik liest mit. Was ärgert Sie? „Mich ärgert nichts, die Zusammenarbeit ist gut. In diesem Jahr sollen die Kabinen im Stadion endlich saniert werden…“

…und wenn Sie mal wild rumspinnen dürfen? „Och, da fallen mir ein paar Träume ein. Unsere Handballer wünschen sich im Stadion ein Beach-Handballfeld. Und eine kleine, überdachte Tribüne im Zielbereich des Stadions wäre super, damit man nicht im Nieselregen steht. Flutlicht im Stadion wäre sowieso klasse – das haben bisher nur die Kunstrasenplätze. Und in unserem Vereinsheim könnten die Sanitäranlagen mal aufgefrischt werden.“

Wo liegt Ihr persönliches Spandau? „Zwischen Hakenfelde und Altstadt. Geboren wurde ich im Lynar-Krankenhaus, meine Schule lag im Johannesstift. Mein Mann hat 20 Jahre den ‚Lauf der Sympathie‘ durch Spandau organisiert. Heute lebe ich hinter dem Stadtrand und bin Bauleiterin im OSZ neben der Metro, also im Oberstufenzentrum für Bautechnik. 500 Berufsschülerinnen und Schüler bilden wir im Handwerk aus. Ein tolle Aufgabe. Ich bin selbst gelernte Tischlermeisterin.“

