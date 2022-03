Und hier das nächste 30.000-Quadratmeter-Baugrundstück im Berliner Westen: Am Freitag wird die Regierende Franziska Giffey, SPD, am verwilderten S-Bahnhof Gartenfeld erwartet. Hier draußen in Berlin-Siemensstadt entsteht das Bauprojekt „Seed“. Das hat nix mit der Musikband "Seed" zu tun, sondern ist PR-Sprech und kommt von Saatwinkler Damm. Gucken Sie mal oben auf das Bild, die Wildnis links wird noch abgeholzt: Da entsteht die Siemensbahn – ab 2029 fahren da wieder Züge der S-Bahnlinie S6 zum Hauptbahnhof. Hier die letzten Infos und Termine im Tagesspiegel zur wichtigen Verlängerung der S-Bahnstrecke nach Westen.

Wo einst Siemens-Arbeiter in ihrer Kleingartenanlage im Liegestuhl rumlümmelten, entstehen bis zum Herbst 2023 am Saatwinkler Damm 980 Wohnungen. Das hatte Spandaus Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, neulich im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau berichtet. Hinter dem Projekt stecken Vonovia und Unternehmer Willem ten Brinke, der am Freitag gemeinsam mit der Regierenden den Richtkranz in die Höhe ziehen wird. Es wird nicht der letzte Besuch der Regierenden sein - schließlich wird im Spandauer Norden so viel gebaut wie an kaum einer anderen Stelle Berlins.

Die Kleingartenanlage dort gab es 60 Jahre – 2019 wurde sie abgerissen. Die Bauleute haben damals auch geschaut, was zwischen den Lauben so fliegt und krabbelt. Blaumeise, Kohlmeise, Feldsperling wurden entdeckt – im Gegensatz zu Igel und Maulwurf („nicht angetroffen“). Der Clou: Um die Fledermäuse zu zählen, wurde ein BatCorder aufgehängt. 30 Fledermäuse wurden umgesiedelt.

„Das gesamte Gebiet wird mit einer umfassenden Straße erschlossen, die an den Saatwinkler Damm anschließt. Alle Gebäude werden konventionell erstellt und haben ein begrüntes Dach“, meldet der Entwickler Tenbrinke auf seiner Projektseite. Tipp aus dem Spandau-Newsletter: Hier können Sie den Baufortschritt digital verfolgen via Baustellen-Cam und mit vielen Fotos vom Baukran: externer Link.

Die Ecke boomt und gehört zu den größten Wohnungsbaustandorten Berlins: Wohnungen für 20.000 Leute entstehen hier bis 2030 allein im Spandauer Norden, östlich der Havel. Die Baustelle liegt zwischen dem Milliarden-Viertel "Insel Gartenfeld" (3700 neue Wohnungen, inklusive Trainingsquartier der "Flying Steps"), Wasserstadt (2500 neue Wohnungen) und dem Siemens-Campus (2800 neue Wohnungen) - alles Top-Themen, die Sie immer im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel lesen können, in dem ich Sie auf den aktuellsten Stand bringe: leute.tagesspiegel.de.

Lassen Sie den Bauhelm gleich auf – denn hier kommt die passende Baustellen-Statistik, die der Spandau-Newsletter aufgreift. Christian Zander, CDU, hat sich im Abgeordnetenhaus einen berlinweiten Überblick von Christian Gaebler, SPD, geben lassen, bitteschön: Stadtweit liegt Spandau mit 2400 genehmigten Wohnungen 2021 auf dem dritten Platz, nach Treptow-Köpenick (3300) und Lichtenberg (2600). Soll also keiner mehr sagen, die da draußen am Stadtrand sollen mal schön bauen. – Quelle: schriftl. Anfrage

