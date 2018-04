Nach über zehn Jahren Streit scheinen neue Straßennamen für das Afrikanische Viertel in Wedding gefunden zu sein. Wie der Tagesspiegel erfuhr, einigten sich die Bezirksverordneten der drei großen Parteien der Bezirksverordnetenversammlung Mitte (Grüne, SPD und Linke) auf vier neue Namensgeber für die Petersallee, die Lüderitzstraße und den Nachtigalplatz.

Es sind vier neue Straßennamen, weil die Petersallee künftig am Nachtigalplatz geteilt werden soll. Der hintere Abschnitt soll dann Maji-Maji-Allee heißen, der vordere Teil hin zur Müllerstraße nach Anna Mungunda benannt werden. Die Lüderitzstraße soll zur Cornelius-Fredericks-Straße werden. Als neuer Namenspate für den Nachtigall-Platz ist die Familie Bell vorgesehen.

Der Name Maji-Maji leitet sich vom Schlachtruf ab

Mit dem Namen Maji-Maji soll an den in Deutschland bisher weitgehend unbekannten größten Befreiungskampf der deutschen Kolonialzeit - den sogenannten Maji-Maji-Aufstand (1905-1907) in „Deutsch-Ostafrika“ - erinnert werden. Das Gebiet umfasste die heutigen Länder Tansania, Burundi und Ruanda sowie einen kleinen Teil Mosambiks. Der Name Maji-Maji leitet sich vom Schlachtruf ab, den die einheimische Bevölkerung beim Aufstand gegen die deutsche Zwangsherrschaft benutzte. Das Wort Maji steht für einen Wasserzauber.

Anna Mungunda (1932-1959) war Herero und gilt als erste Frau in Namibia, welche die Unabhängigkeitsbewegung unterstützte. Während einer Demonstration gegen die Zwangsumsiedlung der Bevölkerung, die zum Ziel hatte, Platz für europäische Siedler zu schaffen, wurde Mungunda am 9. Dezember 1959 von der Polizei erschossen. Der 9. Dezember ist heute der namibische Frauentag.

Cornelius Fredericks (gestorben 1907) führte den Widerstandskrieg der Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutige Namibia, an. Rudolf Douala Manga Bell (1873-1914) war König der Duala im heutigen Kamerun. Er setzte sich nach anfänglicher Kooperation mit deutschen Kolonialautoritäten gegen deren Landenteignungspolitik zur Wehr und wurde deswegen hingerichtet. Seine Frau Emily Douala Manga Bell (1881-1936) war ebenfalls eine Antikolonial-Aktivistin und kämpfte erbittert gegen die Hinrichtung ihres Mannes.

Am heutigen Mittwochabend wird sich der Kulturausschuss der Bezirksverordnetenversammlung Mitte voraussichtlich auf diese vier Namen einigen. Abgestimmt wird dann am Donnerstag kommender Woche in der Bezirksverordnetenversammlung.

Da Grüne, SPD und Linke zusammen die Mehrheit der Stimmen haben, gilt als sicher, dass der Antrag angenommen wird. Bis die Umbenennung der Straßen tatsächlich erfolgt, könnte es allerdings noch dauern – auch weil eventuell Anwohner dagegen klagen werden.