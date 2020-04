Diese Brücke ist eine kleine Berühmtheit. Und sie hat eine kuriose Geschichte. Es geht um die Fußgängerbrücke, die die Heerstraße tief im Berliner Westen überspannt.

Aber der Reihe nach: Die Brücke ist nicht schön, sie ist auch nicht breit oder hat irgendwelchen Schnick-Schnack zu bieten. Sie steht in Berlin-Spandau, Ortsteil Staaken.

Wer sie besucht, findet keine Gedenktafeln, sondern viel Gestrüpp und hört die Rasenmäher und Kinder in den Lauben um die Ecke.

Und wer auf dieser Brücke steht, hört den Berliner Verkehr, der von Brandenburg nach Berlin rollt. Morgens rein und am Nachmittag wieder zurück.

So wie an diesem Tag, als ich die Brücke für den Spandau-Newsletter des Tagesspiegel besuche, um diese Bilderstrecke zu erstellen. Mich hatten immer wieder Newsletter-Leser darauf angesprochen.

Die Heerstraße unten: 4 Fahrspuren, 50.000 Autos, etliche BVG-Busse - die wichtigste Pendlerstrecke im Westen der Stadt. Aber es gibt nur diese eine Brücke, die über die lange Heerstraße führt.

April 2020. Die Brücke über der Heerstraße. Foto: André Görke

Hier noch ein zweites Foto aus dem Frühjahr 2020.

Sie verbindet die Neubausiedlung, die den Namen "Heerstraße Nord" trägt, mit dem Grünzug am Hahneberg.

Vorne Heerstraße Nord, dahinter der Rathausturm. Foto: André Görke

Der Hahneberg (65 Meter über Heerstraßen-Niveau) wurde in den 70er Jahren aufgeschüttet und ist ein famoser, aber nicht sehr bekannter Fleck am äußersten Stadtrand. Von oben sah man den DDR-Grenzstreifen. Der lag gleich nebenan am Fuß des Berges.

Wer oben steht, kann bis ins Havelland gucken. Und natürlich die US-Abhörstation auf dem Teufelsberg sehen, den Funkturm, den Glockenturm, den Tower vom Flugplatz Gatow, St. Nikolai in der Altstadt, das Herlitz-Werk in Falkensee, den Fernmeldeturm am Schäferberg...

...auf dem Hahneberg ist nur eine kleine Station, die Sternegucker seit den 80er Jahren verzaubert. Herrlich still ist es hier oben, herrlich leer, entspannt - und windig.

April 2020. Oben auf dem Hahneberg mit Sternwarte. Foto: André Görke

Aber zurück zur Brücke, deswegen sind wir mit dem Spandau-Newsletter ja hier: Wer auf ihr steht, kann gleich nebenan die alte Zoll-Baracke der West-Berliner Grenzer sehen.

Der ehemalige Grenzübergang, seit 1991 Künstlertreff. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Unter der Brücke begann die Grenzanlage der West-Berliner Polizei. In den Ferien staute sich bis 1989 der Verkehr der West-Berliner Autos. Wer nach Hamburg, Sylt, Nordsee wollte, fuhr hier oft raus. 1990 war Schluss damit. Künstler zogen in die Baracke.

Die Brücke ist eigentlich eine Charlottenburgerin. Sie hängt dort oben in 5,50 Meter Höhe seit 1980 (damals gab's übrigens noch Pflastersteine auf der Heerstraße, wie dieses Tagesspiegel-Foto zeigt).

Ausschnitt im Taggesspiegel, 1980. Screenshot: André Görke

So mancher wird sich erinnern, aber auch gleich ganz schön alt fühlen: Früher war die Brücke nämlich ein wuchtiges Bauwerk, das überm Tauentzien hing - zwischen KaDeWe und Breitscheidplatz. Sie führte von der Marburger Straße direkt ins Europacenter. Baujahr: 1965. Der Zugang zur Brücke war dort, wo früher mal der Imbiss "Schlemmerpylon" stand.

Blick aus dem Europacenter 1965 auf die Brücke. Foto: dpa

1966. Rechts ist die Brücke zu sehen. Unten fahren noch Autos über den Platz (wurde "Spange" genannt) Foto: dpa

1965. Blick von der Marburger zum Europacenter mit der Brücke. Foto: dpa

Es gab übrigens noch eine zweite Brücke auf der anderen Seite des Europacenters, also auf der Budapester Straße (wo bis 2010 eine blaue Kugel, also das Fernsehstudio von Sabine Christiansen stand). Hier ein Foto von 1965 im Tagesspiegel. Was aus dieser zweiten Brücke wurde, ist mir nicht bekannt.

Die zweite Brücke zum Europacenter - über der Budapester, Anfang der 60er Jahre. Foto: Tagesspiegel

Lange hing sie nicht. Sie war ziemlich rutschig, unbeliebt, wurde irgendwann ausgehängt und eingelagert.

April 2020. Der Weg von den Lauben zur Brücke. Foto: André Görke

Als dann Ende der 70er Jahre der künstliche Hahneberg in Berlin-Spandau fertig war, passte die Brücke perfekt. Und so ging die Brücke noch ein zweites Mal auf Reisen und landete am Stadtrand, um das neue Wohngebiet an die Grünanlage anzubinden.

Und hier mal ein kleines Video für Sie.

Foto: Andre Görke

Der Umzug der Fußgänger-Stahlbrücke 1980 kostete laut Tagesspiegel-Archiv übrigens 800.000 D-Mark.

Foto: André Görke

Foto: André Görke

Und am Hahneberg hängt heute nicht nur die Brücke ganz gerne rum.



