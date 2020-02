Berliner Hockeyclub: Herren werden Deutscher Vizemeister. Die Hallensaison im Hockey ist vergangenen Sonntag zu Ende gegangen: Knapp verpasste das Männer-Team des Berliner Hockeyclubs in Stuttgart den Titel als Deutscher Meister im Match mit der Mannschaft von Rot-Weiss Köln. Beim Abpfiff stand es 7:6 für die Kölner. "Das Spiel kann auch anders ausgehen, wir hätten es fast noch gedreht", sagte Trainer Rein van Eijk.

Es war für die Herren die erste Niederlage der Saison – fast hätten sie es nach 45 Jahren geschafft, den Meisterschaftspokal wieder in ihr Vereinsdomizil an der Wilskistraße in Zehlendorf zu holen. Trotz der Niederlage war die Stimmung nach dem Spiel wohl gut, berichtet der Verein auf seiner Website: Über eine Stunde nach dem Duell mit den Kölnern "standen die Berliner noch auf dem Spielfeld in der Scharrena und unterhielten sich mit den mitgereisten Fans". Auch Kapitän Paul Dösch kam auf der Website zu Wort: "Es ist einfach schade, wir waren so kurz davor und machen dann den letzten Schritt nicht."

Eine gute Hallensaison spielten auch die Mannschaften der BHC-Damen sowie der Konkurrenz vom TuS Lichterfelde und von den Zehlendorfer Wespen. Erst zu den Frauen: Das BHC-Team schaffte es wie die Kolleginnen von den Wespen bis in das Viertelfinale. Der BHC musste anerkennen, dass der Harvestehuder THC an diesem Spieltag vorne lag; das Match endete mit einer 1:4-Niederlage. Die Wespen hatten die späteren Deutschen Meisterinnen als Gegner – mit 1:9 verloren sie gegen die Damen vom Club an der Alster.

Mit dem gleichen Club – nur eben der Herrenmannschaft – durften sich auch die Männer vom TuS Lichterfelde messen: Doch mit einem 8:3 kickten die Hamburger die Lichterfelder im Viertelfinale aus dem Turnier.

Nach der Halle kommt im Frühjahr das Stadion: Werden die Vereine aus Steglitz-Zehlendorf die Gruppe Ost der Bundesliga auch bei der Feldarbeit dominieren – und wieder in der Gesamttabelle ganz oben mitspielen? Ich bin gespannt. - Text: Boris Buchholz

Der erste Frust-Moment. Foto: imago images/foto2press

