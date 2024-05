Spandaus Schulen treffen sich am Rathaus Kinder, Lehrkräfte und Influencer kommen zum „Tag der Demokratie“

Spandaus Schulen feiern diese Woche den „Tag der Demokratie“ – am Donnerstag, 23. Mai, auf dem Platz vor dem Rathaus in der Altstadt von Berlin-Spandau. Der Anlass: Vor exakt 75 Jahren, am 23. Mai 1949, unterzeichnete Konrad Adenauer das erste Grundgesetz. Ernste Sache, großes Jubiläum.

Ob Paul-Moor-Grundschule in Wilhelmstadt, Havel-Grundschule in Hakenfelde, ob Mary-Poppins-Grundschule oder Carossa-Gymnasium in Kladow, ob BBO, HBO, MBO, ob Robert-Reinick-Grundschule, Inklusiver Campus am Grüngürtel oder viele andere: Überall haben Lehrkräfte und Kinder gebastelt, gemalt, diskutiert. Und viele von ihnen werden am Donnerstag zum Rathausplatz laufen. Das Wetter soll auch passen: 22 Grad.

Erwartet werden auf dem Rathausplatz (der ja neuerdings Werner-Salomon-Platz heißt) der Spandauer DJ Monte, Youtuber Kalle oder auch Influencer wie Fabian Siegismund oder Finessi, der Grünen-Politiker, Koch und E-Sport-Kenner Maurice Lange („Mori“) sowie Rathauspersonal: Initiatorin Janika Jarling (Schulaufsicht Spandau), Bürgermeister Frank Bewig, CDU, und Schulstadträtin Carola Brückner, SPD. Wann? 17-19 Uhr.

„Alle Spandauer Schulen wollen ein starkes Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt setzen“, heißt es auf den Flyern und Plakaten, die in fast jedem Schulfoyer hängen. „Wir laden alle Eltern, Kinder und Angehörigen herzlich ein, teilzunehmen. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, als Schulgemeinschaft zusammenzukommen und sowohl unser Grundgesetz als auch die demokratischen Werte, die wir teilen, zu feiern.“ Kommen Sie und Ihre Kinder auch?

