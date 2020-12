Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 233.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet Paul Lufter:

„Ein Mix aus Sport, Wohnen, Kita und Gewerbe”: Umfangreiche Neuentwicklungen auf dem Gelände der Trabrennbahn Karlshorst vorgestellt

Über 100 neue Fahrradstellplätze an Schulen soll gegen Elterntaxis helfen

Durchatmen bei den Lichtenberg-Studios: Residenzprojekt kann vorerst wieder Künstler*innen im Bezirk begrüßen

Corona-Update aus dem Bezirk

Soundwerkstatt der Kiezspinne sucht interessierte Musiker*innen und Sprecher*innen

Was ist eigentlich ein Teetotaler?

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Dem Weihnachtsmann auf den Zahn gefühlt

Klappe die zweite im Streit zwischen Baustadtrat Hölmer und Wohnungsbaugenossenschaft DPF

Tesla – Gewinn und Herausforderung zugleich für die Region

WISTA unterstützt Theater Adlershof

Feuerwerksverkauf unterbunden

Weihnachtschor online hören

Briefe schreiben gegen die Einsamkeit

Englische Woche für die Eisernen

Run ohne Abstand auf die FFP-2-Masken

