Sportliche Schule ohne Sportgeräte „Katastrophe!“ - „Elternbeschwerden“ - „unsere Gesundheit“

Eine sportbetonte Schule ohne Sportgeräte? Gibt’s - in Berlin-Spandau. „Wir bieten Volleyball an und haben keine Volleyballpfosten und Netze. Wir bieten Fußball an und haben keine Tore in der Halle. Wir warten bis heute auf die Reckanlage und Handballtore…“ Das alles sind Klagen aus der sportbetonten Heinrich-Böll-Schule im Berliner Ortsteil Hakenfelde, die von 1000 Jugendlichen besucht wird. Die Stimmung ist im Keller. Die Sporthalle ist noch immer eine zähe Baustelle – seit 4 Jahren schon. Darüber berichtet jetzt der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe.