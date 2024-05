Sprachlehrer in Zeiten des Kolonialismus Gedenktafe für Mtoro Bakari in Berlin-Kreuzberg

Mtoro bin Mwenyi Bakari setzte Zeichen für Gleichberechtigung und gegen Rassismus. An seinem ehemaligen Wohnort, in der Fidicinstraße 5 in Kreuzberg, wurde nun eine Gedenktafel aufgestellt. Sie soll die „selbstbewusste Persönlichkeit“ ehren, „die trotz aller Widrigkeiten mit einer festen Haltung ein Zeichen gegen den durch die Kolonialpolitik verstärkten Rassismus in Deutschland und für die Gleichberechtigung von Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und Religion gesetzt hat“, heißt es von der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Bakari wurde um 1869 nahe der Küstenstadt Bagamoyo (Tansania) geboren. Er kam im Juni 1900 nach Berlin, wo er am Seminar für orientalische Sprachen bis 1905 Kiswahili unterrichtete. Nachdem er sich 1903 von seiner afrikanischen Frau scheiden ließ, führte eine Heirat mit einer Deutschen Frau zu seiner Kündigung.

Der Direktor sprach sich dagegen aus und Bakari wurde von Studierenden rassistisch angegriffen. Arbeitslos reiste das Paar nach Ostafrika, allerdings wurde Bertha Barkari auf Weisung des deutschen Gouverneurs die Einreise verweigert. Zurück in Deutschland finanzierten sie sich ihr Leben durch private Sprechstunden.

Zwischen 1909 und 1913 setzte Barkari seine Tätigkeit als Sprachlehrer am Kolonialinstitut in Hamburg fort, fühlte sich allerdings von seinen Lektor diskriminiert und verließ das Institut, zog mit seiner Frau nach Kreuzberg, später wohnten sie in Neukölln.

Die Lebensgeschichte von Mtoro Bakari belegt die Kontinuität eines strukturellen Rassismus über die deutsche Kolonialherrschaft hinaus. Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Als gebildeter Muslim und Muttersprachler trug Bakari wesentlich zur wissenschaftlichen Arbeit seiner deutschen Kolleg:innen bei, die die Sprache und Kultur der Swahili erforschten. Außerhalb der Institutionen, in denen er beschäftigt war, hielt er Vorträge und debattierte mit christlichen Missionaren über religiöse Fragen. Bekannt wurde er vor allem als Autor der „Sitten und Gebräuche der Suaheli“, die zu einem großen Teil auf seinen Texten basieren und 1981 in Form einer kommentierten englischen Übersetzung erschienen.

Straßen für sein Heimatland

Das Kolonialinstitut sowie das Seminar in Berlin waren Organisationen, „die durch die Ausbildung von Kolonialbeamten die Durchsetzung der deutschen Kolonialherrschaft förderten, und damit auch die Entwicklung einer auf rassistischen Prinzipien basierenden kolonialen Gesellschaftsordnung“, wissen der Historiker Ludger Wimmelbücker und der Verein „Aktives Museum und Berlin Postkolonial“, die Initiatoren der Gedenktafel. Zur Einweihung im Innenhof des Hauses kamen rund 20 interessierte Bürger:innen.

Bakari habe allerdings an die Möglichkeit geglaubt, dass die deutsche Kolonialverwaltung und Maßnahmen wie der Bau von Straßen, Brunnen und Brücken zur Verbesserung der Lebensbedingungen in seiner Heimat beitragen könnten, so Wimmelbücker weiter. „Der Ausgangspunkt seines gegen die Kolonialherrschaft gerichteten Widerstands war die individuelle Erfahrung mit dem von den beiden genannten Institutionen ausgehenden Rassismus.“

Bakari widersetzte sich den Diskriminierungen konsequent und standhaft, ungeachtet der erheblichen Nachteile, die ihm daraus entstanden. Als Folge davon verlor er sowohl in Berlin als auch in Hamburg seine Dozentenstelle. Von einer akademischen Laufbahn ausgeschlossen, befand er sich seit 1914 in einer prekären Situation. Weitere Diskriminierungserfahrungen folgten.

Die Anerkennung der deutschen Staatsbürgerschaft wurde ihm bis zu seinem Tod im November 1927 versagt. „Rückblickend belegt die Lebensgeschichte von Mtoro Bakari die Kontinuität eines strukturellen Rassismus über die deutsche Kolonialherrschaft hinaus und erinnert an die Verpflichtung, die Würde jedes einzelnen Menschen zu achten“, heißt es von der Senatsverwaltung.

