Stadtnaturidylle im Berlin Nordosten Politik fordert Maßnahmen für Erhalt von Stadtgrün

Die Erhaltung von Stadtnatur-Idylle, wie zum Beispiel am Ufer des Rummelsburger Sees, beschäftigt auch die Bezirkspolitik. „Grünregionen in Metropolen müssen unbedingt geschützt werden“, fordert zum Beispiel die Bezirksverordnete Diana Ziegler (CDU). Hierbei hat sie besonders den Schutz des Trockenrasens und der Wildbienenwiese in der Rummelsburger Bucht im Auge. „Das Bezirksamt muss deutlich zeigen, dass nicht auf der Heimat von schützenswerten Tier- und Pflanzenarten herumgetrampelt werden kann“, so Ziegler.

Um weitere Trampelpfade oder gar Befahrungen zu verhindern, sollen niedrige Wegbegrenzungen aufzeigen, wo sich Passanten ohne Probleme bewegen können. Ein Antrag der CDU-Fraktion zum Schutz und Ausbau der Grünflächen in der Rummelsburger Bucht wird nun im zuständigen Ausschuss besprochen.

Wasserqualität des Obersees ist in Gefahr

Städtisches Grün am anderen Ende des Bezirks ist nächste Woche Donnerstag (11.4.) in der Oberseeschule (Roedernstraße 69-71) Thema: Ab 18.30 findet dort eine Dialogveranstaltung statt, um über geplante Maßnahmen am Obersee in Alt-Hohenschönhausen zu informieren. Filiz Keküllüoğlu (Grüne), Bezirksstadträtin für den öffentlichen Raum, das Umwelt- und Naturschutzamt Lichtenberg sowie der Förderverein Obersee & Orankesee laden ein.

“Die Wasserqualität des Sees ist in Gefahr”, teilt das Bezirksamt hierzu mit. Algenblüten und eine hohe Phosphorbelastung würden das Ökosystem beeinträchtigen. Im Rahmen der Dialogveranstaltung sollen geplante Maßnahmen für die Entschlammung des Obersees und zur Optimierung des Seewasserfilters vorgestellt werden. Um Anmeldungen bis Montag (8.4.) wird per E-Mail gebeten, man kann aber auch spontan erscheinen.

