Starke Frau, tolles Kiezcafé „Bei Mutti“ in Berlin-Steglitz ist eine Oase der Herzlichkeit

„Ich habe drei Töchter und war voll mit ihnen beschäftigt, aber als sie erwachsen waren, hatte ich nichts mehr zu tun“, erzählt Ayse Yildirim bei einem Cappuccino am Tisch auf der Terrasse ihres Cafés in der Karl-Stieler-Straße 9 am Steglitzer Markusplatz. Also habe sie 2012 „Bei Mutti“ gegründet. Sie habe das Café so genannt, „weil sich jeder bei mir wohlfühlen soll“.