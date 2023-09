Starthilfe für Berufskünstler Alte Hasen schulen junge Hüpfer im Berliner Orwo-Haus

Das Orwo-Haus ist ein Traum für Musikerinnen und Musiker: 700 in über 200 Bands kommen in der Platte an der Frank-Zappa-Straße zusammen. Nun wollen Akteure aus dem größten selbstverwalteten Proberaum Europas jungen Talenten helfen: Ab jetzt können sich angehende Musikerinnen und Musiker, Künstler und Künstlerinnen für mePro bewerben: Mentoren aus dem Bezirk sollen dem kreativen Nachwuchs helfen, die ersten Schritte ins künstlerische Berufsleben zu gehen.