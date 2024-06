Steigende Preise, leerstehende Räume Neuköllner Gewerbetreibende können sich Mieten nicht mehr leisten

Sie finde die Kündigung einfach unfair, sagt Sari Haavisto. Seit fast neun Jahren betreibt sie mit ihrem Mann das Café Populos am Maybachufer in Berlin-Neukölln. Jetzt hat ihr der Vermieter zum August gekündigt: Haavisto sollte rund die dreifache Miete zahlen, der Mietpreis von aktuell rund 1700 auf 4650 Euro pro Monat ansteigen. „Das sind die Räume einfach nicht wert“, sagt Haavisto. Und dafür müsste sie auch massiv die Preise in ihrem Café erhöhen.