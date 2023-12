Stele zu Karl Wolffsohn eingeweiht Die „Causa Stölpchensee“ ist aber noch nicht beendet

Jetzt steht sie am Waldrand, die Stele, die am Stölpchensee an das Schicksal von Filmpionier Karl Wolffsohn und seiner Familie erinnert. Zugleich erzählt der Text auf der Tafel auch davon, dass der Bezirk Zehlendorf die Familie Wolffsohn nach der Rückgabe des von den Nazis enteigneten Grundstücks 1965 zum Verkauf von Haus und Grund trieb – angeblich um eine Grünanlage am Seeufer zu schaffen. Sie wurde nie realisiert.