Stille Nacht? Von Wegen! An diesem Berliner See findet endlich wieder das Ufersingen statt

Gastgeber ist u.a. Alexander Remler, Pfarrer der Schilfdachkapelle in Kladow (1800 Leute), der gemeinsam mit der Dorfkirche Kladow und der Gemeinde in Groß Glienicke an den See lädt, durch dessen Mitte einst die DDR-Grenze verlief.

Wann ist’s soweit, Pfarrer? „Am 26. November, am Vorabend des 1. Advents“, erzählte mir jetzt der Pfarrer der Gemeinde, die eine ganz spezielle Geschichte hat. Hier Ausschnitte aus dem Tagesspiegel von 1961.

Tagesspiegel, 1961. Glockengrüße zwischen Ost und West. © Spandau-Newsletter

Schon damals grüßten sich die Gemeinden per Kirchenglocke über den Stacheldraht hinweg, und kein DDR-Grenzer konnte sie stoppen: „Erst die Kirche in Groß Glienicke, dann die in Kladow, dann wieder Groß Glienicke – jeweils fünf Minuten lang“, schrieb der Tagesspiegel damals.

Das Ufersingen hat eine schöne Tradition und seinen Ursprung in den 60er Jahren. Pfarrer Remler

„Das Ufersingen hat eine schöne Tradition und seinen Ursprung in den 60er Jahren“, erzählte mir Pfarrer Remler. „Damals standen Jugendliche am Kladower Ufer und sendeten mit einer Taschenlampe Lichtzeichen über den See. Am anderen Ufer, also in der DDR, stand ein Mädchen und sendete Lichtsignale zurück. Es muss ein ganz besonderer Moment gewesen sein… doch dann wurde das Mädchen erwischt, gestoppt und verhört.“

Die Kirche und die DDR „Die Schilfdachkapelle „Zum guten Hirten“ steht für einen einmaligen Teil der deutsch-deutschen Geschichte“, erzählt Pfarrer Remler im Tagesspiegel. „Durch den Gebietsaustausch im September 1945 wird die zu Groß Glienicke gehörende Siedlung „Wochenend West“ britische Besatzungszone in West-Berlin. Die Gemeindemitglieder werden von ihrer Kirche drüben in Groß Glienicke getrennt. Pfarrer Wilhelm Stintzing aus Groß Glienicke hat den kühnen Plan, für diesen Teil seiner Gemeinde eine eigene Kirche zu bauen – politisch gesehen im Land des „Klassenfeindes“, in Kladow, West-Berlin. Mit Erfolg. Im Mai 1951 ist Baubeginn. Die Steine der zerstörten Ruine des Gutshofes, das Holz für den Dachstuhl und das Schilf für das Dach werden über die DDR-Grenze nach West-Berlin gebracht. Am 26. April 1953 wird die Schilfdachkapelle eingeweiht.“

Mehr als 50 Jahre danach erzählte jemand diese kleine, wichtige Nachbarschaftsgeschichte und das Ufersingen wurde wiederbelebt – und was passt schon besser als die friedliche, besinnliche Weihnachtszeit?

100 Leute stehen auf beiden Ufern des Sees in der Dunkelheit und singen ihre Weihnachtslieder. Dazu spielen Bläser, die man auch am anderen Ufer hört.

„Es ist wahnsinnig schön, am Ufer des stillen Sees zu stehen, und die frohe Botschaft in die Dunkelheit zu singen“, sagt Pfarrer Remler.

17.30 Uhr geht es los an der Badestelle Pferdekoppel

Sein Tipp: Heißen Tee und festes Schuhwerk nicht vergessen. Und natürlich das Handy aufladen, damit man mit der Taschenlampe den Nachbarn zuwinken kann.

Um 17 Uhr geht es los am 26. November. Der Kladower Treffpunkt ist bei Pfarrer Remler an der Schilfdachkapelle, und von dort geht’s zu Fuß in einem gemeinsamen Spaziergang zum See.

Um 17.30 Uhr treffen sich die Kladower Kirchengemeinden an der Badestelle Pferdekoppel (also nahe dem Ritterfelddamm, Flugplatz Gatow) und singen eine halbe Stunde am Wasser.

Zeitgleich trifft sich auch die Gemeinde drüben in Groß Glienicke und läuft runter zum See – hier deren Einladung: kirche-gross-glienicke.de.

„Für mich“, sagt Pfarrer Remler, „beginnt mit diesem Ufersingen immer die Adventszeit.“

